https://sputnikarabic.ae/20230417/الصين-ترد-على-تحذير-وزيرة-الخارجية-الألمانية-بشأن-سيناريو-مرعب-حول-قضية-تايوان-1076006051.html
الصين ترد على تحذير وزيرة الخارجية الألمانية بشأن "سيناريو مرعب" حول قضية تايوان
الصين ترد على تحذير وزيرة الخارجية الألمانية بشأن "سيناريو مرعب" حول قضية تايوان
اعتبرت الصين، اليوم الإثنين، أن أحدث تصريح لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بشأن قضية تايوان، غير مسؤول. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T09:33+0000
2023-04-17T09:33+0000
2023-04-17T09:33+0000
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وكانت بيربوك حذرت، يوم الجمعة الماضي، من "سيناريو مرعب" في حالة التصعيد العسكري في مضيق تايوان، وذلك بعد أيام من تنفيذ الصين تدريبات عسكرية قرب الجزيرة.وقالت خلال زيارة إلى بكين، إن "تصعيدا عسكريا في مضيق تايوان، سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره".وأضافت أن بلادها تراقب عن كثب التوترات في مضيق تايوان، لافتة إلى أن أي استخدام للقوة لن يكون مقبولا لدى الأوروبيين.وتعليقا على هذا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إنه "لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل في شؤون تايوان، أو أن تتوقع من الصين أن تتراجع عن قضية حماية سيادتها ووحدة أراضيها"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية.وتابع وينبين:وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين ترد على تحذير وزيرة الخارجية الألمانية بشأن "سيناريو مرعب" حول قضية تايوان
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اعتبرت الصين، اليوم الإثنين، أن أحدث تصريح لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بشأن قضية تايوان، غير مسؤول.
وكانت بيربوك حذرت، يوم الجمعة الماضي، من "سيناريو مرعب
" في حالة التصعيد العسكري في مضيق تايوان، وذلك بعد أيام من تنفيذ الصين تدريبات عسكرية قرب الجزيرة.
وقالت خلال زيارة إلى بكين، إن "تصعيدا عسكريا في مضيق تايوان، سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره".
وأضافت أن بلادها تراقب عن كثب التوترات في مضيق تايوان، لافتة إلى أن أي استخدام للقوة لن يكون مقبولا لدى الأوروبيين.
وتعليقا على هذا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إنه "لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل في شؤون تايوان، أو أن تتوقع من الصين أن تتراجع عن قضية حماية سيادتها ووحدة أراضيها"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية.
"نحث الأطراف المعنية على احترام التاريخ والحقائق، ونأمل في أن يفهم السياسيون الألمان تماما جوهر قضية تايوان، وأن يلتزموا بمبدأ "صين واحدة"، وأن يتوقفوا عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة".
وتخضع تايوان
(الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.