https://sputnikarabic.ae/20230417/القيادة-المركزية-الأمريكية-ترجح-مقتل-قيادي-لداعش-مسؤول-عن-هجمات-في-أوروبا-1075999292.html

القيادة المركزية الأمريكية ترجح مقتل قيادي لداعش خطط لتنفيذ هجمات في أوروبا

القيادة المركزية الأمريكية ترجح مقتل قيادي لداعش خطط لتنفيذ هجمات في أوروبا

رجحت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، مقتل أحد قادة داعش (جماعة إرهابية محظورة في روسيا) المسؤول عن التخطيط لهجمات في الشرق الأوسط وأوروبا. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T07:40+0000

2023-04-17T07:40+0000

2023-04-17T07:59+0000

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سبوتنيك. وتحدثت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عن "مقتل محتمل" للقيادي الإرهابي في سوريا وذلك بعد غارة أحادية الجانب بطائرة هليكوبتر شنتها القوات الأمريكية اليوم الإثنين.وأوضح البيان أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت غارة بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 نيسان / أبريل استهدفت قياديا بارزا في تنظيم داعش في سوريا".وأشار البيان أن القيادي المرجح مقتله خطط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا، كما أنه إلى جانب احتمال مقتل القيادي في داعش، فقد "قتل شخصان مسلحان آخران".وفي وقت سابق، قتل 3 مسلحين من تنظيم (الجيش الوطني) الموالي للجيش التركي في عملية إنزال جوي للجيش الأمريكي على قرية سورية حدودية مع تركيا، مساء الأحد، وسط اشتباكات عنيفة لا زالت مستمرة في المنطقة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ "سبوتنيك"، إن 6 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي – اللاشرعي الذي يقوده الجيش الأمريكي - ينفذ حاليا عملية إنزال جوي بقرية (السويدة) التابعة لناحية (جرابلس) السورية الحدودية، شمال شرق محافظة حلب.وأكدت المصادر أن أصوات اشتباكات عنيفة تسمع في هذه الأثناء بالمنطقة، تزامنا مع قيام القوات الأمريكية بمحاصرة أحد المنازل ومطالبة ساكنيه بالخروج منه على الفور.وتابعت المصادر، أن 3 مسلحين تابعين لما يسمى (صقور الشمال) العامل لدى ما يسمى (الجيش الوطني) المدعوم من قبل أنقرة، قتلوا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية.

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