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الدفاع الروسية تعلن تدمير محطات رادار أوكرانية ذات الرؤية الشاملة في مقاطعة خاركوف
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/الكرملين-حول-ضرورة-استعداد-الأسطول-الروسي-الأوقات-مضطربة-ومحفوفة-بالصراعات---1076009134.html
الكرملين حول ضرورة استعداد الأسطول الروسي: الأوقات مضطربة ومحفوفة بالصراعات
الكرملين حول ضرورة استعداد الأسطول الروسي: الأوقات مضطربة ومحفوفة بالصراعات
علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على الحاجة إلى الاستعداد القتالي الكامل للأسطول الروسي، بأن الأوقات مضطربة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T10:45+0000
2023-04-17T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "البيئة من حولنا مضطربة للغاية من نواح كثيرة، ومحفوفة بحالات من الصراع والصراعات الإقليمية. نحن جميعًا ندرك جيدًا جغرافية هذه الصراعات الإقليمية. وعن هذا يدور الحديث".وفقا لوزير الدفاع الروسي، فستبدأ المرحلة النهائية من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ في 18 أبريل / نيسان.وأضاف شويغو، أنه بعد الانتهاء من عملية التفتيش، ستعود قوات الأسطول إلى قواعدها.وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء اختبار مفاجئ.يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230417/حاملات-صواريخ-استراتيجية-روسية-تنطلق-إلى-المحيط-الهادئ-1076001883.html
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الكرملين, روسيا
الكرملين, روسيا

الكرملين حول ضرورة استعداد الأسطول الروسي: الأوقات مضطربة ومحفوفة بالصراعات

10:45 GMT 17.04.2023
© Sputnikالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik
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علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على الحاجة إلى الاستعداد القتالي الكامل للأسطول الروسي، بأن الأوقات مضطربة وهناك تهديد بصراعات إقليمية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "البيئة من حولنا مضطربة للغاية من نواح كثيرة، ومحفوفة بحالات من الصراع والصراعات الإقليمية. نحن جميعًا ندرك جيدًا جغرافية هذه الصراعات الإقليمية. وعن هذا يدور الحديث".

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أنه اعتبارا من الغد سنبدأ المرحلة الأخيرة من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ وأن حاملات صواريخ استراتيجية ستعمل على تنفيذ ضربات صاروخية بعمليات إطلاق إلكترونية.

وفقا لوزير الدفاع الروسي، فستبدأ المرحلة النهائية من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ في 18 أبريل / نيسان.
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حاملات صواريخ استراتيجية روسية تنطلق إلى المحيط الهادئ
07:51 GMT
وقال شويغو خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "ستطير حاملات الصواريخ الاستراتيجية إلى وسط المحيط الهادئ في محاكاة لهجمات على مجموعات السفن التابعة لعدو وهمي".
وأضاف شويغو، أنه بعد الانتهاء من عملية التفتيش، ستعود قوات الأسطول إلى قواعدها.
وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء اختبار مفاجئ.
سترة مع شعار من القوات المسلحة النمساوية على أراضي قرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
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10:13 GMT
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
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