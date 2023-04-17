https://sputnikarabic.ae/20230417/الكرملين-حول-ضرورة-استعداد-الأسطول-الروسي-الأوقات-مضطربة-ومحفوفة-بالصراعات---1076009134.html
الكرملين حول ضرورة استعداد الأسطول الروسي: الأوقات مضطربة ومحفوفة بالصراعات
الكرملين حول ضرورة استعداد الأسطول الروسي: الأوقات مضطربة ومحفوفة بالصراعات
علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على الحاجة إلى الاستعداد القتالي الكامل للأسطول الروسي، بأن الأوقات مضطربة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T10:45+0000
2023-04-17T10:45+0000
2023-04-17T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "البيئة من حولنا مضطربة للغاية من نواح كثيرة، ومحفوفة بحالات من الصراع والصراعات الإقليمية. نحن جميعًا ندرك جيدًا جغرافية هذه الصراعات الإقليمية. وعن هذا يدور الحديث".وفقا لوزير الدفاع الروسي، فستبدأ المرحلة النهائية من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ في 18 أبريل / نيسان.وأضاف شويغو، أنه بعد الانتهاء من عملية التفتيش، ستعود قوات الأسطول إلى قواعدها.وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء اختبار مفاجئ.يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
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الكرملين, روسيا
الكرملين حول ضرورة استعداد الأسطول الروسي: الأوقات مضطربة ومحفوفة بالصراعات
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علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على الحاجة إلى الاستعداد القتالي الكامل للأسطول الروسي، بأن الأوقات مضطربة وهناك تهديد بصراعات إقليمية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "البيئة من حولنا مضطربة للغاية من نواح كثيرة، ومحفوفة بحالات من الصراع والصراعات الإقليمية. نحن جميعًا ندرك جيدًا جغرافية هذه الصراعات الإقليمية. وعن هذا يدور الحديث".
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أنه اعتبارا من الغد سنبدأ المرحلة الأخيرة من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ وأن حاملات صواريخ استراتيجية ستعمل على تنفيذ ضربات صاروخية بعمليات إطلاق إلكترونية.
وفقا لوزير الدفاع الروسي، فستبدأ المرحلة النهائية من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ في 18 أبريل / نيسان.
وقال شويغو خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "ستطير حاملات الصواريخ الاستراتيجية إلى وسط المحيط الهادئ في محاكاة لهجمات على مجموعات السفن التابعة لعدو وهمي".
وأضاف شويغو، أنه بعد الانتهاء من عملية التفتيش، ستعود قوات الأسطول إلى قواعدها.
وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء اختبار مفاجئ.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.