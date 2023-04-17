https://sputnikarabic.ae/20230417/المناورات-العسكرية-أورورا-23-1076017762.html
المناورات العسكرية "أورورا 23"
المناورات العسكرية "أورورا 23"
تبدأ اليوم الاثنين في السويد المناورة العسكرية "أورورا 23"، بمشاركة حوالي 26 ألف شخص، وهي أكبر تدريبات على نطاق واسع تقام على أراضي المملكة منذ 25 عامًا. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T14:48+0000
2023-04-17T14:48+0000
2023-04-17T14:48+0000
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رصد عسكري
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تقام مناورات "أورورا 23" العسكرية من 17 أبريل/ نيسان الجاري إلى 11 مايو/ أيار 2023. وتتعرفون في المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" على الدول المشاركة في المناورات ومنطقة المناورات.
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انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
المناورات العسكرية "أورورا 23"
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تبدأ اليوم الاثنين في السويد المناورة العسكرية "أورورا 23"، بمشاركة حوالي 26 ألف شخص، وهي أكبر تدريبات على نطاق واسع تقام على أراضي المملكة منذ 25 عامًا.
تقام مناورات "أورورا 23" العسكرية من 17 أبريل/ نيسان الجاري إلى 11 مايو/ أيار 2023. وتتعرفون في المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" على الدول المشاركة في المناورات ومنطقة المناورات.