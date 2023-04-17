https://sputnikarabic.ae/20230417/اليابان-تدعو-الاتحاد-الأفريقي-لحضور-قمة-مجموعة-السبع-باستثناء-جنوب-أفريقيا-1076015644.html
اليابان تدعو الاتحاد الأفريقي لحضور قمة "مجموعة السبع" باستثناء جنوب أفريقيا
اليابان تدعو الاتحاد الأفريقي لحضور قمة "مجموعة السبع" باستثناء جنوب أفريقيا
دعت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، الاتحاد الأفريقي لحضور قمة "مجموعة السبع" المقبلة، ويما استبعدت جنوب أفريقيا، التي تحضر بانتظام. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T13:40+0000
2023-04-17T13:40+0000
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وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يمثّل رئيس جزر القمر، غزالي العثماني، الرئيس الحالي في الاتحاد القاري، أفريقيا في المحادثات الي ستعقد في هيروشيما اليابانية.وأضافت أن "الحكومة اليابانية التي تستضيف قمة مجموعة السبع، قررت في نسختها من القمة دعوة الاتحاد الأفريقي بدلا من دولة من أفريقيا، ولذلك، سيحضر رئيس جزر القمر، وهو الرئيس الحالي، اجتماعات "جي 7 بلس" وليس جنوب أفريقيا"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع متعددة الأطراف في عام 2023، حيث تعقد القمة رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار، وتضم مجموعة الدول السبع أكبر اقتصادات في العالم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.وسعى الاتحاد الأفريقي، المكون من 55 دولة عضوا، إلى أن يصبح عضوا دائما في مجموعة الدول الثرية العشرين، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حصل على دعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20221219/اليابان-ندعم-انضمام-الاتحاد-الأفريقي-إلى-مجموعة-العشرين-1071370796.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, مجموعة السبع الكبار, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليابان, مجموعة السبع الكبار, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليابان تدعو الاتحاد الأفريقي لحضور قمة "مجموعة السبع" باستثناء جنوب أفريقيا
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دعت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، الاتحاد الأفريقي لحضور قمة "مجموعة السبع" المقبلة، ويما استبعدت جنوب أفريقيا، التي تحضر بانتظام.
وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يمثّل رئيس جزر القمر، غزالي العثماني، الرئيس الحالي في الاتحاد القاري، أفريقيا في المحادثات الي ستعقد في هيروشيما اليابانية.
وأضافت أن "الحكومة اليابانية التي تستضيف قمة مجموعة السبع، قررت في نسختها من القمة دعوة الاتحاد الأفريقي بدلا من دولة من أفريقيا، ولذلك، سيحضر رئيس جزر القمر، وهو الرئيس الحالي، اجتماعات "جي 7 بلس" وليس جنوب أفريقيا"، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع متعددة الأطراف في عام 2023، حيث تعقد القمة رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار، وتضم مجموعة الدول السبع أكبر اقتصادات في العالم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
19 ديسمبر 2022, 17:08 GMT
وسعى الاتحاد الأفريقي، المكون من 55 دولة عضوا، إلى أن يصبح عضوا دائما في مجموعة الدول الثرية العشرين، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حصل على دعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن.