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https://sputnikarabic.ae/20230417/انتشار-كبير-لداء-السكري-بالجزائر-والصحة-تدق-ناقوس-الخطر-1076011955.html
انتشار كبير لداء السكري بالجزائر و"الصحة" تدق ناقوس الخطر
انتشار كبير لداء السكري بالجزائر و"الصحة" تدق ناقوس الخطر
يعرف داء السكري انتشارا كبيرا في الجزائر، حيث بلغ عدد المصابين حوالي أربعة ملايين شخص، وفق وزارة الصحة. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T12:41+0000
2023-04-17T12:41+0000
العالم العربي
أمراض القلب والسكري والضغط
الجزائر
انتشار
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وقالت نائبة فرعية مكلفة بالأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة، الدكتورة جميلة نذير، في برنامج على أثير الإذاعة الجزائرية، إن داء السكري بالجزائر في انتشار كبير، حيث بلغ عدد المصابين به حوالي أربعة ملايين شخص من بينهم أطفال وكبار سن .وأوضحت أنه تم توفير كل الإمكانيات لهذه الفئة من أجل التكفل بهم وتدعيم الوحدات القاعدية الأولية بالكفاءات.من جهة أخرى، اعتبرت المسؤولة أن مؤشرات الصحة بالجزائر إيجابية جدا، بالنظر للأشواط التي قطعتها في مجال الخدمات الصحية المقدمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة وضع استراتيجيات للحد من انتشار الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة لتقييم النقائص واستخلاص الدروس.وبخصوص الرقمنة ودورها في القطاع، أكدت المتحدثة ذاتها أنها الحل الأنجع لمعرفة أين تذهب مصاريف الدولة فيما يخص التكفل بالمريض من خلال المتابعة المستمرة لصحته والمحافظة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230210/منتجات-تستخدمها-النساء-تزيد-من-خطر-الإصابة-بالسكري-بنسبة-63-1073366613.html
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العالم العربي, أمراض القلب والسكري والضغط, الجزائر, انتشار
العالم العربي, أمراض القلب والسكري والضغط, الجزائر, انتشار

انتشار كبير لداء السكري بالجزائر و"الصحة" تدق ناقوس الخطر

12:41 GMT 17.04.2023
© Photo / منظمة أطباء بلا حدود تطبيق "DTx" أحد التطبيقات الرائدة لمساعدة مرضى السكري
 تطبيق DTx أحد التطبيقات الرائدة لمساعدة مرضى السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Photo / منظمة أطباء بلا حدود
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يعرف داء السكري انتشارا كبيرا في الجزائر، حيث بلغ عدد المصابين حوالي أربعة ملايين شخص، وفق وزارة الصحة.
وقالت نائبة فرعية مكلفة بالأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة، الدكتورة جميلة نذير، في برنامج على أثير الإذاعة الجزائرية، إن داء السكري بالجزائر في انتشار كبير، حيث بلغ عدد المصابين به حوالي أربعة ملايين شخص من بينهم أطفال وكبار سن .
وأوضحت أنه تم توفير كل الإمكانيات لهذه الفئة من أجل التكفل بهم وتدعيم الوحدات القاعدية الأولية بالكفاءات.
من جهة أخرى، اعتبرت المسؤولة أن مؤشرات الصحة بالجزائر إيجابية جدا، بالنظر للأشواط التي قطعتها في مجال الخدمات الصحية المقدمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة وضع استراتيجيات للحد من انتشار الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة لتقييم النقائص واستخلاص الدروس.
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وبخصوص الرقمنة ودورها في القطاع، أكدت المتحدثة ذاتها أنها الحل الأنجع لمعرفة أين تذهب مصاريف الدولة فيما يخص التكفل بالمريض من خلال المتابعة المستمرة لصحته والمحافظة عليها.
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