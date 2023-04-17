https://sputnikarabic.ae/20230417/بوتين-قوات-الأسطول-بمكونات-منفصلة-يمكن-استخدامها-في-صراعات-بأي-اتجاه-1075996944.html
بوتين: قوات الأسطول بمكونات منفصلة يمكن استخدامها في صراعات بأي اتجاه
بوتين: قوات الأسطول بمكونات منفصلة يمكن استخدامها في صراعات بأي اتجاه
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن مهمة تطوير أسطول المحيط الهادئ، لم يتم إلغاؤها أو إزالتها. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T07:24+0000
2023-04-17T07:24+0000
2023-04-17T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "لدينا اليوم أولويات واضحة لاستخدام قواتنا المسلحة وإن مهام تطوير الأسطول، بما في ذلك أسطول المحيط الهادئ لم يقم أحد بإلغائها، ولذلك أطلب منكم مواصلة هذا العمل طبعا، والاهتمام بالتطوير والتحضير لمثل هذه الأحداث في الأساطيل الأخرى".تتم الملاحة في مجموعة السفن تحت قيادة القبطان الأول أوليغ غلادكي، قائد فرقة سفن الصواريخ في الأسطول الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230314/مناورات-مروحيات-الأسطول-الشمالي-الروسي-في-المحيط-الهندي-1074716431.html
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روسيا
بوتين: قوات الأسطول بمكونات منفصلة يمكن استخدامها في صراعات بأي اتجاه
07:24 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 08:09 GMT 17.04.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن مهمة تطوير أسطول المحيط الهادئ، لم يتم إلغاؤها أو إزالتها.
وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "لدينا اليوم أولويات واضحة لاستخدام قواتنا المسلحة وإن مهام تطوير الأسطول، بما في ذلك أسطول المحيط الهادئ لم يقم أحد بإلغائها، ولذلك أطلب منكم مواصلة هذا العمل طبعا، والاهتمام بالتطوير والتحضير لمثل هذه الأحداث في الأساطيل الأخرى".
وأضاف بوتين قائلا: "بغض النظر عن كل شيء، يمكن بالطبع استخدام قوات الأسطول بمكونات فردية في الصراعات على أي اتجاه. لذلك أطلب منك أن تضع ذلك في الاعتبار أيضًا. في واقع الأمر، أنا أعلم أن كل من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة يعملون ذلك".
وفي وقت سابق، شاركت مجموعة من سفن الأسطول الشمالي الروسي، مؤلفة من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وناقلة البحر الأبيض المتوسط "كاما"، في مناورة بحرية ثلاثية بمشاركة سفن حربية من روسيا والصين وجمهورية جنوب أفريقيا، التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.
تتم الملاحة في مجموعة السفن تحت قيادة القبطان الأول أوليغ غلادكي، قائد فرقة سفن الصواريخ في الأسطول الشمالي.