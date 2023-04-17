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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/بوتين-قوات-الأسطول-بمكونات-منفصلة-يمكن-استخدامها-في-صراعات-بأي-اتجاه-1075996944.html
بوتين: قوات الأسطول بمكونات منفصلة يمكن استخدامها في صراعات بأي اتجاه
بوتين: قوات الأسطول بمكونات منفصلة يمكن استخدامها في صراعات بأي اتجاه
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن مهمة تطوير أسطول المحيط الهادئ، لم يتم إلغاؤها أو إزالتها. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T07:24+0000
2023-04-17T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "لدينا اليوم أولويات واضحة لاستخدام قواتنا المسلحة وإن مهام تطوير الأسطول، بما في ذلك أسطول المحيط الهادئ لم يقم أحد بإلغائها، ولذلك أطلب منكم مواصلة هذا العمل طبعا، والاهتمام بالتطوير والتحضير لمثل هذه الأحداث في الأساطيل الأخرى".تتم الملاحة في مجموعة السفن تحت قيادة القبطان الأول أوليغ غلادكي، قائد فرقة سفن الصواريخ في الأسطول الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230314/مناورات-مروحيات-الأسطول-الشمالي-الروسي-في-المحيط-الهندي-1074716431.html
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بوتين: قوات الأسطول بمكونات منفصلة يمكن استخدامها في صراعات بأي اتجاه

07:24 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 08:09 GMT 17.04.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovسفن إنزال كبيرة "نيكولاي فيلكوف" و"أدميرال نيفيلسكي"، حيث يتم إنزال مشاة البحرية الروسية خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي.
سفن إنزال كبيرة نيكولاي فيلكوف وأدميرال نيفيلسكي، حيث يتم إنزال مشاة البحرية الروسية خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن مهمة تطوير أسطول المحيط الهادئ، لم يتم إلغاؤها أو إزالتها.
وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "لدينا اليوم أولويات واضحة لاستخدام قواتنا المسلحة وإن مهام تطوير الأسطول، بما في ذلك أسطول المحيط الهادئ لم يقم أحد بإلغائها، ولذلك أطلب منكم مواصلة هذا العمل طبعا، والاهتمام بالتطوير والتحضير لمثل هذه الأحداث في الأساطيل الأخرى".

وأضاف بوتين قائلا: "بغض النظر عن كل شيء، يمكن بالطبع استخدام قوات الأسطول بمكونات فردية في الصراعات على أي اتجاه. لذلك أطلب منك أن تضع ذلك في الاعتبار أيضًا. في واقع الأمر، أنا أعلم أن كل من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة يعملون ذلك".

طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال جورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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مناورات مروحيات الأسطول الشمالي الروسي في المحيط الهندي
14 مارس, 12:54 GMT

وفي وقت سابق، شاركت مجموعة من سفن الأسطول الشمالي الروسي، مؤلفة من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وناقلة البحر الأبيض المتوسط ​​"كاما"، في مناورة بحرية ثلاثية بمشاركة سفن حربية من روسيا والصين وجمهورية جنوب أفريقيا، التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

تتم الملاحة في مجموعة السفن تحت قيادة القبطان الأول أوليغ غلادكي، قائد فرقة سفن الصواريخ في الأسطول الشمالي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:23 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو15 أبريل, 11:30 GMT
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