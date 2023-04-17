https://sputnikarabic.ae/20230417/توزيع-اللاجئين-الأوكرانيين-في-العالم-1076007395.html
توزيع اللاجئين الأوكرانيين في العالم
توزيع اللاجئين الأوكرانيين في العالم
في حين أن حكومات بعض الدول الأوروبية لا تفعل شيئًا أكثر من تسليط الضوء على التكاليف التي تتحملها عند استضافة اللاجئين الأوكرانيين والأضرار الاجتماعية المترتبة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T10:08+0000
2023-04-17T10:08+0000
2023-04-17T10:08+0000
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يوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" توزيع اللاجئين الأوكرانيين على أساس البلد المضيف، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في فبراير/ شباط 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, инфографика
انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, инфографика
توزيع اللاجئين الأوكرانيين في العالم
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في حين أن حكومات بعض الدول الأوروبية لا تفعل شيئًا أكثر من تسليط الضوء على التكاليف التي تتحملها عند استضافة اللاجئين الأوكرانيين والأضرار الاجتماعية المترتبة على ذلك بالنسبة لهم، فإن روسيا هي الدولة التي استقبلت تقريبًا نصف جميع المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من النزاع المسلح.
يوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" توزيع اللاجئين الأوكرانيين على أساس البلد المضيف، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
في فبراير/ شباط 2022.