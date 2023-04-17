https://sputnikarabic.ae/20230417/جامعة-روسية-تكتشف-طريقة-جديدة-لاستخراج-المزيد-من-اليورانيوم-من-الوقود-النووي-1076013568.html
جامعة روسية تكتشف طريقة جديدة لاستخراج المزيد من اليورانيوم من الوقود النووي
جامعة روسية تكتشف طريقة جديدة لاستخراج المزيد من اليورانيوم من الوقود النووي
كشف موظفو قسم الكيمياء في جامعة موسكو الحكومية طريقة جديدة لاستخراج اليورانيوم 235 من الوقود النووي المستهلك، الذي من المتوقع أن يوفر فوائد اقتصادية للاستخدام... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T13:19+0000
2023-04-17T13:19+0000
2023-04-17T13:23+0000
علوم
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وأفادت الخدمة الصحفية بجامعة موسكو الحكومية بأن الاختراع الجديد قد يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتخلص من المواد المشعة، حيث أصبحت قضايا إعادة معالجة الوقود المنتهية صلاحيته في المفاعلات النووية ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتطور في روسيا لتقنيات دورة الوقود النووي المغلقة.وبحسب الجامعة، فإن الاختراع سيوسع من عملية إعادة إنتاج "الوقود" النووي وستزداد قاعدة وقود الطاقة النووية بشكل كبير، مما يلغي الحاجة إلى استخراج اليورانيوم الطبيعي بكميات كبيرة.كما سيكون من الممكن أيضًا تقليل الكمية والأخطار البيولوجية للنفايات المشعة المتبقية بعد معالجة الوقود النووي المستهلك، التي بدورها ستقلل من احتراق المواد الأكثر خطورة المسماة بـ"الأكتينيدات الصغيرة".ويقول علماء الجامعة إنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن إزالة عقبتين رئيسيتين في صناعة الطاقة النووية الحالية، المرتبطة بالاحتياطيات المحدودة من اليورانيوم الطبيعي والمشكلة المؤجلة للوقود النووي المستهلك.وتعتبر معالجة الوقود النووي المستهلك وفصل المواد النووية القيمة عنه مرحلة أساسية ضرورية لإغلاق دورة الوقود النووي، حيث تعد عملية ما بعد إزالة الوقود المستهلك، أي وهي فصل اليورانيوم والبلوتونيوم عنه لاستخدامهما مرة أخرى كمصدر للطاقة. بالإضافة إلى هذين العنصرين، يتم استخلاص العديد من العناصر النشطة للغاية على سبيل المثال، الأميريسيوم والكوريوم. وفي هذا الصدد، تقول الباحثة في هذا المجال، الخبيرة سفيتلانا غوتوروفا، العاملة في جامعة موسكو الحكومية: إن "العملية ضرورية لدفن النفايات ذات النشاط الإشعاعي الأقل".
https://sputnikarabic.ae/20230310/خبير-حظر-أمريكا-لاستيراد-اليورانيوم-الروسي-مستحيل-ومجرد-خيال-دعائي-1074542852.html
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علوم
جامعة روسية تكتشف طريقة جديدة لاستخراج المزيد من اليورانيوم من الوقود النووي
13:19 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 13:23 GMT 17.04.2023) تابعنا عبر
كشف موظفو قسم الكيمياء في جامعة موسكو الحكومية طريقة جديدة لاستخراج اليورانيوم 235 من الوقود النووي المستهلك، الذي من المتوقع أن يوفر فوائد اقتصادية للاستخدام الإضافي في الطاقة النووية.
وأفادت الخدمة الصحفية بجامعة موسكو الحكومية بأن الاختراع الجديد قد يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتخلص من المواد المشعة، حيث أصبحت قضايا إعادة معالجة الوقود المنتهية صلاحيته في المفاعلات النووية ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتطور في روسيا لتقنيات دورة الوقود النووي المغلقة.
وبحسب الجامعة
، فإن الاختراع سيوسع من عملية إعادة إنتاج "الوقود" النووي وستزداد قاعدة وقود الطاقة النووية بشكل كبير، مما يلغي الحاجة إلى استخراج اليورانيوم الطبيعي بكميات كبيرة.
كما سيكون من الممكن أيضًا تقليل الكمية والأخطار البيولوجية للنفايات المشعة المتبقية بعد معالجة الوقود النووي المستهلك، التي بدورها ستقلل من احتراق المواد الأكثر خطورة المسماة بـ"الأكتينيدات الصغيرة".
ويقول علماء الجامعة إنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن إزالة عقبتين رئيسيتين في صناعة الطاقة النووية الحالية، المرتبطة بالاحتياطيات المحدودة من اليورانيوم الطبيعي والمشكلة المؤجلة للوقود النووي المستهلك.
وتعتبر معالجة الوقود النووي المستهلك وفصل المواد النووية القيمة عنه مرحلة أساسية ضرورية لإغلاق دورة الوقود النووي، حيث تعد عملية ما بعد إزالة الوقود المستهلك، أي وهي فصل اليورانيوم والبلوتونيوم عنه لاستخدامهما مرة أخرى كمصدر للطاقة. بالإضافة إلى هذين العنصرين، يتم استخلاص العديد من العناصر النشطة للغاية على سبيل المثال، الأميريسيوم والكوريوم.
وفي هذا الصدد، تقول الباحثة في هذا المجال، الخبيرة سفيتلانا غوتوروفا، العاملة في جامعة موسكو الحكومية: إن "العملية ضرورية لدفن النفايات ذات النشاط الإشعاعي الأقل".