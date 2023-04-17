https://sputnikarabic.ae/20230417/حاملات-صواريخ-استراتيجية-روسية-تنطلق-إلى-المحيط-الهادئ-1076001883.html
حاملات صواريخ استراتيجية روسية تنطلق إلى المحيط الهادئ
حاملات صواريخ استراتيجية روسية تنطلق إلى المحيط الهادئ
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، أنه اعتبارا من الغد سنبدأ المرحلة الأخيرة من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ وأن حاملات صواريخ... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T07:51+0000
2023-04-17T07:51+0000
2023-04-17T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وفقا لوزير الدفاع الروسي، فستبدأ المرحلة النهائية من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ في 18 أبريل / نيسان.وأضاف شويغو، أنه بعد الانتهاء من عملية التفتيش، ستعود قوات الأسطول إلى قواعدها.وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230414/مشاهد-للحظة-انتشار-أسطول-غواصات-المحيط-الهادئ-فيديو-1075911384.html
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روسيا, رصد عسكري
حاملات صواريخ استراتيجية روسية تنطلق إلى المحيط الهادئ
07:51 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 17.04.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، أنه اعتبارا من الغد سنبدأ المرحلة الأخيرة من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ وأن حاملات صواريخ استراتيجية ستعمل على تنفيذ ضربات صاروخية بعمليات إطلاق إلكترونية.
موسكو - سبوتنيك. وفقا لوزير الدفاع الروسي، فستبدأ المرحلة النهائية من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ في 18 أبريل / نيسان.
وقال شويغو خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "ستطير حاملات الصواريخ الاستراتيجية إلى وسط المحيط الهادئ في محاكاة لهجمات على مجموعات السفن التابعة لعدو وهمي".
وأضاف شويغو، أنه بعد الانتهاء من عملية التفتيش، ستعود قوات الأسطول إلى قواعدها.
وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.