https://sputnikarabic.ae/20230417/خبير-سوداني-الأمم-المتحدة-فاشلة-في-حل-أي-صراع-في-العالم--1076015455.html
خبير سوداني: الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم
خبير سوداني: الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T13:37+0000
2023-04-17T13:37+0000
2023-04-17T13:37+0000
راديو
بلا قيود
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خبير سوداني: الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم
خبير سوداني: الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم
خبراء بريطانيون يتوقعون فشل أي هجوم أوكراني على القوات الروسية، ويقول الخبير في الشؤون الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، في حديث لـ"بلا قيود":ما الذي يمنع عودة سوريا إلى قوام الجامعة العربية، ويقول بهذا الشأن مستشار في الحكومة السورية، الدكتور عبد القادر عزوز:اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي، عن هذا التصعيد تحدث لبرنامج "بلا قيود" الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:وفي سياق المواجهات المسلحة التي تشهدها السودان تحدث لـ "بلا قيود " أيضا الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الأفريقية الدكتور مكي المغربي عن دور الأمم المتحدة في احتواء الأزمة في السودان:"داعش" يعدم 26 مدنيا في مدينة حماة السوريةعن هذا تحدث الخبير بشؤون الجماعات المسلحة، الدكتور حسام شعيب قائلا:فرضت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا والمجر وسلوفاكيا ، حظرًا مؤقتًا على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا بسبب خطر إفلاس مزارعيها. ويقول الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين، وعن هذا الموضوع تحدثت لـ"سبوتنيك" المتطوعة في مبادرة "اصطياد فرحة" نيرفانا رؤوف:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير سوداني: الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
خبراء بريطانيون يتوقعون فشل أي هجوم أوكراني على القوات الروسية، ويقول الخبير في الشؤون الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، في حديث لـ"بلا قيود":
"رد فعل كييف على هذه المعطيات، يؤكد بأنها ملزمة على أن تحدث أي تقدم في الميدان، حتى تستطيع أن تحسن شروط المفاوضات، لكن هذا الأمر لا يبدو متاحا بشكل كبيرحاليا، وكل التوقعات مغايرة لذلك".
ما الذي يمنع عودة سوريا إلى قوام الجامعة العربية، ويقول بهذا الشأن مستشار في الحكومة السورية، الدكتور عبد القادر عزوز:
"بيان وزراء الخارجية العرب يمكن تقييمه بشكل إيجابي، ويؤكد على وجود إرادة سياسية عربية مشتركة، كما أن دعوة سوريا لحضور اجتماع القمة المقبل خطوة إيجابية يمكن أن تسهم في حل القضايا العالقة وتعزيز التعاون العربي".
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي، عن هذا التصعيد تحدث لبرنامج "بلا قيود" الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:
"السودان منذ ثلاثة أيام ينزف في صراع بين الأخوة العسكريين وقد أخذ منحى عنيفا جدا بعد أن كانت الخلافات سياسية والقتال أصبح قتال مدن من شارع إلى شارع والخسائر كبير جدا والحل العسكري لن يجعل القوة في يد طرف من الأطراف".
وفي سياق المواجهات المسلحة التي تشهدها السودان تحدث لـ "بلا قيود " أيضا الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الأفريقية الدكتور مكي المغربي عن دور الأمم المتحدة في احتواء الأزمة في السودان:
"الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم فقد فشلت تماما في احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية وفشلت في محاولة إنقاذ الجيش الأمريكي من الانسحاب من أفغانستان وفاشلة في العراق، لذلك لا أعتقد أنه توجد جهة خارجية تستطيع إملاء ضغوط على السودان".
"داعش" يعدم 26 مدنيا في مدينة حماة السورية
عن هذا تحدث الخبير بشؤون الجماعات المسلحة، الدكتور حسام شعيب قائلا:
"الاعتداءات المتكررة التي طالت المدنيين العزل تدل على أن هذا التنظيم بدأ يبحث عن الإعلان على أنه ما زال موجودا في بنيته وتنظيمه إلا أنه قد غير في استراتيجيته العسكرية مع بقاء التنسيق الاستخباراتي الأمريكي".
فرضت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا والمجر وسلوفاكيا ، حظرًا مؤقتًا على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا بسبب خطر إفلاس مزارعيها. ويقول الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:
"بفعل الأزمة الأوكرانية، بدأت الأزمات الداخلية في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي، وبالتالي بدأت هذه البلدان اتخاذ إجراءات حمائية لتحمي قطاعها الزراعي، نتيجة التضخم الاقتصادي الذي يعم البلدان الأوروبية".
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين، وعن هذا الموضوع تحدثت لـ"سبوتنيك" المتطوعة في مبادرة "اصطياد فرحة" نيرفانا رؤوف:
"نحن طلاب من جامعة حلوان موجودون في مكان جزيرة الذهب القريبة من كورنيش المعادي نحن نخدم الصيادين والأطفال وأيضا الكبار في السن ونعرّف الأطفال كم يتعب اهاليهم من أجلهم وغير ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...