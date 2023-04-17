https://sputnikarabic.ae/20230417/خبير-سوداني-الأمم-المتحدة-فاشلة-في-حل-أي-صراع-في-العالم--1076015455.html

خبير سوداني: الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم

خبير سوداني: الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T13:37+0000

2023-04-17T13:37+0000

2023-04-17T13:37+0000

راديو

بلا قيود

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خبير سوداني: الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم خبير سوداني: الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم

خبراء بريطانيون يتوقعون فشل أي هجوم أوكراني على القوات الروسية، ويقول الخبير في الشؤون الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، في حديث لـ"بلا قيود":ما الذي يمنع عودة سوريا إلى قوام الجامعة العربية، ويقول بهذا الشأن مستشار في الحكومة السورية، الدكتور عبد القادر عزوز:اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي، عن هذا التصعيد تحدث لبرنامج "بلا قيود" الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:وفي سياق المواجهات المسلحة التي تشهدها السودان تحدث لـ "بلا قيود " أيضا الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الأفريقية الدكتور مكي المغربي عن دور الأمم المتحدة في احتواء الأزمة في السودان:"داعش" يعدم 26 مدنيا في مدينة حماة السوريةعن هذا تحدث الخبير بشؤون الجماعات المسلحة، الدكتور حسام شعيب قائلا:فرضت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا والمجر وسلوفاكيا ، حظرًا مؤقتًا على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا بسبب خطر إفلاس مزارعيها. ويقول الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين، وعن هذا الموضوع تحدثت لـ"سبوتنيك" المتطوعة في مبادرة "اصطياد فرحة" نيرفانا رؤوف:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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