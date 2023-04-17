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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/دبابة-روسية-تتلقى-صاروخا-مباشرا-وتستمر-بتنفيذ-هجومها-فيديو-1076015975.html
دبابة روسية تتلقى صاروخا مباشرا وتستمر بتنفيذ هجومها... فيديو
دبابة روسية تتلقى صاروخا مباشرا وتستمر بتنفيذ هجومها... فيديو
تمكنت دبابة روسية بنجاح من صد هجوم أوكراني بطائرة دون طيار مزودة بقذيفة صاروخية، الأمر الذي يثبت قدرة دروع هذه الدبابات على صد مختلف أنواع الهجمات. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T13:49+0000
2023-04-17T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وسجلت كاميرا مثبتة على سطح الدبابة، التي تصور مباشرة مدفع الدبابة وجزءا من الحاجز الواقي المثبت فوق قمرة الدبابة، مشهدا مثيرا لصد درع الدبابة للقذيفة الصاروخية.ومع ذلك، فإن الحماية التي تم تفعيلها ديناميكيا ساعدت بمنع حدوث أضرار، وبقيت الدبابة سليمة تقريبًا وتمكنت من الوصول إلى النقطة المحددة، وبعد ذلك بدأت بإطلاق قذائف متعددة باتجاه القوات الأوكرانية، بحسب مجلة "روسكي أروجي" المتخصصة بالسلاح.وتم تجهيز الدبابات الروسية بوحدات حماية ديناميكية من نوع "ريليكت"، وشاشات شبكية للبرج، مما يزيد من مقاومتها للقذائف التراكمية المضادة للدبابات.وتعتمد فكرة الدروع التفاعلية على تزويد الدبابات بوسيلة يمكنها تقليل قوة اندفاع القذائف الخارقة للدروع عن طريق انفجار الدرع التفاعلي عندما تصطدم به القذيفة للحد من تأثيرها على الدرع الأساسي للدبابة، ويكون الدرع التفاعلي عبارة عن شحنات متفجرة موجودة حول هيكل الدبابة.اقرأ أيضا: تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230417/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-محطات-رادار-أوكرانية-ذات-الرؤية-الشاملة-في-مقاطعة-خاركوف-1076010214.html
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

دبابة روسية تتلقى صاروخا مباشرا وتستمر بتنفيذ هجومها... فيديو

13:49 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 13:52 GMT 17.04.2023)
© Photo / facebook\\ ministry of Russian defenseدبابة روسية
دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Photo / facebook\\ ministry of Russian defense
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تمكنت دبابة روسية بنجاح من صد هجوم أوكراني بطائرة دون طيار مزودة بقذيفة صاروخية، الأمر الذي يثبت قدرة دروع هذه الدبابات على صد مختلف أنواع الهجمات.
وسجلت كاميرا مثبتة على سطح الدبابة، التي تصور مباشرة مدفع الدبابة وجزءا من الحاجز الواقي المثبت فوق قمرة الدبابة، مشهدا مثيرا لصد درع الدبابة للقذيفة الصاروخية.

وأثناء القيادة على طول شارع فيه مبان مدمرة، أصابت قذيفة أوكرانية موجه عالية السرعة في الجانب الأيسر من برج الدبابة.

ومع ذلك، فإن الحماية التي تم تفعيلها ديناميكيا ساعدت بمنع حدوث أضرار، وبقيت الدبابة سليمة تقريبًا وتمكنت من الوصول إلى النقطة المحددة، وبعد ذلك بدأت بإطلاق قذائف متعددة باتجاه القوات الأوكرانية، بحسب مجلة "روسكي أروجي" المتخصصة بالسلاح.

ويلاحظ خلال الفيديو، أن القوات الأوكرانية حاولت مجددا ضرب الدبابة، وانفجرت إحدى الذخائر في مكان قريب جدا دون أن تتسبب في حدوث ضرر. وتمكن سائق الدبابة الابتعاد مسرعا عن خط الاحتكاك القتالي المباشر.

رادار أمريكي - الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمير محطات رادار أوكرانية ذات الرؤية الشاملة
11:43 GMT
وتم تجهيز الدبابات الروسية بوحدات حماية ديناميكية من نوع "ريليكت"، وشاشات شبكية للبرج، مما يزيد من مقاومتها للقذائف التراكمية المضادة للدبابات.
وتعتمد فكرة الدروع التفاعلية على تزويد الدبابات بوسيلة يمكنها تقليل قوة اندفاع القذائف الخارقة للدروع عن طريق انفجار الدرع التفاعلي عندما تصطدم به القذيفة للحد من تأثيرها على الدرع الأساسي للدبابة، ويكون الدرع التفاعلي عبارة عن شحنات متفجرة موجودة حول هيكل الدبابة.
اقرأ أيضا: تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو
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