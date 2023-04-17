https://sputnikarabic.ae/20230417/دول-أوروبية-تفرض-طوقا-اقتصاديا-على-أوكرانيا-وتحرمها-من-عائدات-استراتيجية-1076010403.html

دول أوروبية تفرض "طوقا اقتصاديا" على أوكرانيا وتحرمها من عائدات استراتيجية

دول أوروبية تفرض "طوقا اقتصاديا" على أوكرانيا وتحرمها من عائدات استراتيجية

فرضت دول أوروبية عدة، تمتلك حدودا جغرافية مع أوكرانيا، ما يشبه الطوق الاقتصادي القاسي الذي قد يحرم نظام كييف من أحد أهم عائداته الاستراتيجية. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T11:57+0000

2023-04-17T11:57+0000

2023-04-17T11:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

اقتصاد

العالم

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أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، اليوم الإثنين، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن سلوفاكيا ستعلق وارداتها من الحبوب ومنتجات أخرى محددة من أوكرانيا، وبذلك تكون سلوفاكيا ثالث دولة أوروبية لديها حدود مع أوكرانيا تقوم بهذه الخطوة.واقترحت سلوفاكيا، الأسبوع الماضي، إطلاق آلية داخل الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساعد أوكرانيا في بيع قمحها الخاص على ألا يدخل السوق الأوروبية. وأيدت هذا الاقتراح كل من بولندا والمجر والتشيك وبلغاريا ورومانيا.وكانت كل من بولندا والمجر، قد أعلنتا السبت الماضي، تعليق استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم، على خلفية احتجاجات المزارعين المحليين، كما تم الإعلان عن إمكانية اتخاذ قرار مماثل في بلغاريا.وأشار رؤساء وزراء بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى وجود زيادة غير مسبوقة في واردات الحبوب والبذور الزيتية والبيض والدواجن والسكر وعصير التفاح والتوت والتفاح والدقيق والعسل والمعكرونة.

https://sputnikarabic.ae/20230417/موسكو-بولندا-تتعامل-مع-أوكرانيا-طالما-هي-في-حاجة-لها-كأداة-مناهضة-لروسيا---1076006190.html

https://sputnikarabic.ae/20230417/مجلة-تكشف-عن-نشر-أوكرانيا-أكثر-من-30-ألف-عسكري-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1076009517.html

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