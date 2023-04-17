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https://sputnikarabic.ae/20230417/دول-عربية-تتقدم-وروسيا-تحتفظ-بالمركز-الرابع-في-الاحتياطيات-الدولية-للذهب-1075996020.html
دول عربية تتقدم وروسيا تحتفظ بالمركز الرابع في الاحتياطيات الدولية للذهب
دول عربية تتقدم وروسيا تحتفظ بالمركز الرابع في الاحتياطيات الدولية للذهب
احتفظت روسيا بالمركز الرابع في الاحتياطيات الدولية للذهب، وذلك بناء على بيانات المصارف المركزية الوطنية. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T06:28+0000
2023-04-17T06:28+0000
اقتصاد
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وبحسب البيانات، انخفضت احتياطيات المصارف المركزية لدول العالم في شهر فبراير بمقدار 276.4 مليار دولار لتصل إلى 12.852 تريليون دولار، حيث كان المؤشر ينمو لمدة ثلاثة أشهر في شهر نوفمبر بحوالي 356.5 مليار دولار، وفي ديسمبر 193.1 مليار دولار، وفي يناير - 148.7 مليار دولار.وشهدت الصين (56.6 مليار دولار) وسويسرا (31.9 مليار دولار) وفرنسا (24.3 مليار دولار) أسوأ سحب في الاحتياطيات في نهاية فصل الشتاء.كما خفضت اليابان بشكل كبير استثماراتها في الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي (بمقدار 24.2 مليار دولار) وروسيا (بمقدار 22.8 مليار دولار).وتشمل المراكز العشرة الأولى لهذا المؤشر أيضًا الهند وألمانيا وتايلاند وإيطاليا وتركيا. وفي الوقت نفسه، زادت 26 دولة استثماراتها في الأصول الأجنبية وكان أهمها الكويت (4.1 مليار دولار) وسنغافورة (2.4 مليار دولار) ونيوزيلندا (1.98 مليار دولار) وكانت الزيادة أقل من مليار على الرغم من هذه التغييرات، ظلت الاقتصادات الخمسة الأولى من حيث الاحتياطيات الدولية على حالها.فتصدرت الصين بـ 3.315 تريليون دولار، واليابان في المرتبة الثانية بـ 1.226 تريليون دولار، وسويسرا في المركز الثالث بـ 898.2 مليار دولار. واحتفظت روسيا بالمركز الرابع بـ574.2 مليار دولار، بينما حافظت الهند على المركز الخامس بـ560.9 مليار دولار.وتشمل المراكز العشرة الأولى المملكة العربية السعودية (452.6 مليار دولار) وهونغ كونغ (429.1 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (425.3 مليار دولار) والبرازيل (328.1 مليار دولار). الوافد الجديد الوحيد إلى المراكز العشرة الأولى كان سنغافورة، التي بأصول تبلغ 294.1 مليار دولار حلت مكان ألمانيا من المركز العاشر.
https://sputnikarabic.ae/20230414/خبير-يكشف-أسباب-ارتفاع-أسعار-الذهب-1075893833.html
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اقتصاد

دول عربية تتقدم وروسيا تحتفظ بالمركز الرابع في الاحتياطيات الدولية للذهب

06:28 GMT 17.04.2023
© fastforexprofit.comالاستثمار في الذهب
الاستثمار في الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© fastforexprofit.com
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احتفظت روسيا بالمركز الرابع في الاحتياطيات الدولية للذهب، وذلك بناء على بيانات المصارف المركزية الوطنية.
وبحسب البيانات، انخفضت احتياطيات المصارف المركزية لدول العالم في شهر فبراير بمقدار 276.4 مليار دولار لتصل إلى 12.852 تريليون دولار، حيث كان المؤشر ينمو لمدة ثلاثة أشهر في شهر نوفمبر بحوالي 356.5 مليار دولار، وفي ديسمبر 193.1 مليار دولار، وفي يناير - 148.7 مليار دولار.
وشهدت الصين (56.6 مليار دولار) وسويسرا (31.9 مليار دولار) وفرنسا (24.3 مليار دولار) أسوأ سحب في الاحتياطيات في نهاية فصل الشتاء.
كما خفضت اليابان بشكل كبير استثماراتها في الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي (بمقدار 24.2 مليار دولار) وروسيا (بمقدار 22.8 مليار دولار).
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وتشمل المراكز العشرة الأولى لهذا المؤشر أيضًا الهند وألمانيا وتايلاند وإيطاليا وتركيا.
وفي الوقت نفسه، زادت 26 دولة استثماراتها في الأصول الأجنبية وكان أهمها الكويت (4.1 مليار دولار) وسنغافورة (2.4 مليار دولار) ونيوزيلندا (1.98 مليار دولار) وكانت الزيادة أقل من مليار على الرغم من هذه التغييرات، ظلت الاقتصادات الخمسة الأولى من حيث الاحتياطيات الدولية على حالها.
فتصدرت الصين بـ 3.315 تريليون دولار، واليابان في المرتبة الثانية بـ 1.226 تريليون دولار، وسويسرا في المركز الثالث بـ 898.2 مليار دولار. واحتفظت روسيا بالمركز الرابع بـ574.2 مليار دولار، بينما حافظت الهند على المركز الخامس بـ560.9 مليار دولار.
وتشمل المراكز العشرة الأولى المملكة العربية السعودية (452.6 مليار دولار) وهونغ كونغ (429.1 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (425.3 مليار دولار) والبرازيل (328.1 مليار دولار). الوافد الجديد الوحيد إلى المراكز العشرة الأولى كان سنغافورة، التي بأصول تبلغ 294.1 مليار دولار حلت مكان ألمانيا من المركز العاشر.
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