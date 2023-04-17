https://sputnikarabic.ae/20230417/رئيس-مجلس-السيادة-في-السودان-حميدتي-سيحاكم-وهجوم-قوات-الدعم-السريع-محاولة-انقلاب-1076021311.html

رئيس مجلس السيادة في السودان: حميدتي سيحاكم وهجوم قوات الدعم السريع "محاولة انقلاب"

رئيس مجلس السيادة في السودان: حميدتي سيحاكم وهجوم قوات الدعم السريع "محاولة انقلاب"

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع، في الأيام الأخيرة "محاولة انقلاب". 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T16:29+0000

2023-04-17T16:29+0000

2023-04-17T16:29+0000

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وأضاف البرهان، في تصريحات مع شبكة "CNN" الأمريكية، أن "هذه محاولة انقلاب وتمرد على الدولة"، متابعا: "قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم (حميدتي) تمرد ضد الدولة، وإذا تم القبض عليه، ستتم محاكمته أمام القضاء".وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق اليوم، أنها وافقت على "مقترح أممي جديد بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لمدة 3 ساعات بدأت من الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي".وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، إن "قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرر "إنهاء إلحاق وانتداب ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع"، مؤكدا "مصادرة 100 مركبة عسكرية وأسلحة متفرقة من قاعدة الدعم السريع في الفاشر".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي