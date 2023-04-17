عربي
الدفاع الروسية تعلن تدمير محطات رادار أوكرانية ذات الرؤية الشاملة في مقاطعة خاركوف
https://sputnikarabic.ae/20230417/روسيا-تعتزم-إنشاء-مئات-القواعد-الجوية-المتخصصة-بالطائرات-المسيرة-في-البلاد-1076008803.html
روسيا تعتزم إنشاء مئات القواعد الجوية المتخصصة بالطائرات المسيرة في البلاد
روسيا تعتزم إنشاء مئات القواعد الجوية المتخصصة بالطائرات المسيرة في البلاد
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، عن اعتزام روسيا بناء قواعد جوية للطائرات المسيرة في مطارات يامال وتشوكوتكا بحلول عام 2024. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T10:47+0000
2023-04-17T10:47+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345299_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_81628a45a85e9120749409ff1b316458.jpg
وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلاً عن مصادر في وزارة النقل الروسية أنه تم تحديد المدن التسعة الأولى بالفعل، وسيتم تجهيز المطارات ببنية تحتية موحدة للاتصالات والملاحة والمراقبة لدعم رحلات الطائرات المسيرة.وبحسب مصادر وزارة النقل تشمل القائمة أنادير، وبيرينغوفسكي، وكانشالان، وماركوفو، وساليخارد، وسالمال، وبانايفسك، وبيتليار ولوبخاري.وستحدد وزارة النقل المعايير الفنية والمالية لمشاريع تجهيز القواعد الجوية في هذه المناطق في عام 2023.وبحلول عام 2030 من المقرر أن يتم تجهيز مثل هذه القواعد من الطائرات المسيرة في 290 مطارًا في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الطائرة-المسيرة-الروسية-موسكيت-تحلق-نحو-10-ساعات-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1075940156.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345299_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_dbf344b0319a6921ce08135a55293530.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روسيا تعتزم إنشاء مئات القواعد الجوية المتخصصة بالطائرات المسيرة في البلاد

10:47 GMT 17.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، عن اعتزام روسيا بناء قواعد جوية للطائرات المسيرة في مطارات يامال وتشوكوتكا بحلول عام 2024.
وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلاً عن مصادر في وزارة النقل الروسية أنه تم تحديد المدن التسعة الأولى بالفعل، وسيتم تجهيز المطارات ببنية تحتية موحدة للاتصالات والملاحة والمراقبة لدعم رحلات الطائرات المسيرة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطائرة المسيرة الروسية "موسكيت" تحلق نحو 10 ساعات في منطقة العملية الخاصة... فيديو
15 أبريل, 09:29 GMT
وبحسب مصادر وزارة النقل تشمل القائمة أنادير، وبيرينغوفسكي، وكانشالان، وماركوفو، وساليخارد، وسالمال، وبانايفسك، وبيتليار ولوبخاري.
وستحدد وزارة النقل المعايير الفنية والمالية لمشاريع تجهيز القواعد الجوية في هذه المناطق في عام 2023.
وبحلول عام 2030 من المقرر أن يتم تجهيز مثل هذه القواعد من الطائرات المسيرة في 290 مطارًا في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو15 أبريل, 11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала