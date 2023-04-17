https://sputnikarabic.ae/20230417/روسيا-تعتزم-إنشاء-مئات-القواعد-الجوية-المتخصصة-بالطائرات-المسيرة-في-البلاد-1076008803.html
روسيا تعتزم إنشاء مئات القواعد الجوية المتخصصة بالطائرات المسيرة في البلاد
روسيا تعتزم إنشاء مئات القواعد الجوية المتخصصة بالطائرات المسيرة في البلاد
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، عن اعتزام روسيا بناء قواعد جوية للطائرات المسيرة في مطارات يامال وتشوكوتكا بحلول عام 2024. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T10:47+0000
2023-04-17T10:47+0000
2023-04-17T10:47+0000
روسيا
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وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلاً عن مصادر في وزارة النقل الروسية أنه تم تحديد المدن التسعة الأولى بالفعل، وسيتم تجهيز المطارات ببنية تحتية موحدة للاتصالات والملاحة والمراقبة لدعم رحلات الطائرات المسيرة.وبحسب مصادر وزارة النقل تشمل القائمة أنادير، وبيرينغوفسكي، وكانشالان، وماركوفو، وساليخارد، وسالمال، وبانايفسك، وبيتليار ولوبخاري.وستحدد وزارة النقل المعايير الفنية والمالية لمشاريع تجهيز القواعد الجوية في هذه المناطق في عام 2023.وبحلول عام 2030 من المقرر أن يتم تجهيز مثل هذه القواعد من الطائرات المسيرة في 290 مطارًا في البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تعتزم إنشاء مئات القواعد الجوية المتخصصة بالطائرات المسيرة في البلاد
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كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، عن اعتزام روسيا بناء قواعد جوية للطائرات المسيرة في مطارات يامال وتشوكوتكا بحلول عام 2024.
وذكرت
صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلاً عن مصادر في وزارة النقل الروسية أنه تم تحديد المدن التسعة الأولى بالفعل، وسيتم تجهيز المطارات ببنية تحتية موحدة للاتصالات والملاحة والمراقبة لدعم رحلات الطائرات المسيرة.
وبحسب مصادر وزارة النقل تشمل القائمة أنادير، وبيرينغوفسكي، وكانشالان، وماركوفو، وساليخارد، وسالمال، وبانايفسك، وبيتليار ولوبخاري.
وستحدد وزارة النقل المعايير الفنية والمالية لمشاريع تجهيز القواعد الجوية في هذه المناطق في عام 2023.
وبحلول عام 2030 من المقرر أن يتم تجهيز مثل هذه القواعد من الطائرات المسيرة في 290 مطارًا في البلاد.