https://sputnikarabic.ae/20230417/شرطة-دبي-تصبح-الأولى-عربيا-التي-تربط-بصمة-السلاح-مع-الإنتربول-1076016718.html
شرطة دبي تصبح الأولى عربيا التي تربط بصمة السلاح مع "الإنتربول"
شرطة دبي تصبح الأولى عربيا التي تربط بصمة السلاح مع "الإنتربول"
ربطت شرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة نظام بصمة السلاح مع قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لتصبح بذلك أول شرطة عربية تقدم على هذه... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T14:24+0000
2023-04-17T14:24+0000
2023-04-17T14:24+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
العالم العربي
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104286/01/1042860174_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_df56ae2c4836450281a179e47021ee05.jpg
وسيسهم هذا الإنجاز العلمي المتخصص في مجال علوم الأدلة الجنائية مستقبلا في تعزيز قدرة شرطة دبي على إجراء المقارنات مع أكثر من مليون و800 ألف بصمة سلاح على مستوى العالم في أقل من ساعة واحدة.كما ستسهم الخطوة في الكشف عن غموض الجرائم، وتحديد نوع الأسلحة وهوية مستخدمها، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).من ناحيته، لفت رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، النقيب مهندس محمد عبد الله الشامسي، إلى أن نظام بصمة السلاح الجديد مع "الإنتربول" يتمتع بالقدرة على فك غموض القضايا الجنائية، من خلال ربط الطلقات والأظرف الفارغة المجهولة ببعضها بعضا، للتعرف على ما إذا كانت تلك الطلقات مصدرها سلاح معين واحد أو أكثر".كما شدد الشامسي على أن النظام يحافظ على الخصوصية، مبينا أنه لا يتيح للمستخدمين القدرة على تصفح قواعد بيانات الآخرين، وإنما يُظهر فقط نتائج التطابقات مع الأرقام المرجعية الخاص بالجهات المُدخلة للبيانات، ليتسنى للمؤسسات الشرطية التواصل والتنسيق فيما بينها لمتابعة إجراءاتها التحقيقية، وذلك حسب السياسات والنظم المعتمدة عالميا في هذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20230220/بيل-غيتس-يكشف-التهديد-الكبير-القادم-للبشرية-والإنتربول-يتفق-معه-1073769620.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104286/01/1042860174_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_82e8cd50076170fc0790da2924cc539a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, العالم, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, العالم, الأخبار
شرطة دبي تصبح الأولى عربيا التي تربط بصمة السلاح مع "الإنتربول"
تابعنا عبر
ربطت شرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة نظام بصمة السلاح مع قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لتصبح بذلك أول شرطة عربية تقدم على هذه الخطوة.
وسيسهم هذا الإنجاز العلمي المتخصص في مجال علوم الأدلة الجنائية مستقبلا في تعزيز قدرة شرطة دبي على إجراء المقارنات مع أكثر من مليون و800 ألف بصمة سلاح على مستوى العالم في أقل من ساعة واحدة.
كما ستسهم الخطوة في الكشف عن غموض الجرائم، وتحديد نوع الأسلحة وهوية مستخدمها، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
من ناحيته، لفت رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، النقيب مهندس محمد عبد الله الشامسي، إلى أن نظام بصمة السلاح الجديد مع "الإنتربول
" يتمتع بالقدرة على فك غموض القضايا الجنائية، من خلال ربط الطلقات والأظرف الفارغة المجهولة ببعضها بعضا، للتعرف على ما إذا كانت تلك الطلقات مصدرها سلاح معين واحد أو أكثر".
كما شدد الشامسي على أن النظام يحافظ على الخصوصية، مبينا أنه لا يتيح للمستخدمين القدرة على تصفح قواعد بيانات الآخرين، وإنما يُظهر فقط نتائج التطابقات مع الأرقام المرجعية الخاص بالجهات المُدخلة للبيانات، ليتسنى للمؤسسات الشرطية التواصل والتنسيق فيما بينها لمتابعة إجراءاتها التحقيقية، وذلك حسب السياسات والنظم المعتمدة عالميا في هذا الشأن.