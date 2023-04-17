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https://sputnikarabic.ae/20230417/صحيفة-الصراع-الأوكراني-وضع-واشنطن-على-المحك-1076016392.html
صحيفة: الصراع الأوكراني وضع واشنطن على المحك
صحيفة: الصراع الأوكراني وضع واشنطن على المحك
أشار خبير أمريكي في مقال تحليل على منصة أمريكية إلى أن الصراع الأوكراني والانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 قد يكون لهما تداعيات خطيرة على بعضهما بعضا. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T14:10+0000
2023-04-17T14:10+0000
العالم
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واعتبر الكاتب روبرت فارلي في مقاله المنشور على منصة "19fortyfive" الأمريكية، أنه إذا لم يتم حل الأزمة المذكورة أعلاه قبل بدء الانتخابات، فقد تصبح نتيجتها مرتبطة بالوضع في ساحة المعركة،حيث تفهم كل من موسكو وكييف هذا الأمر وعلى مدار العام ونصف العام القادمين ستبذلان كل ما في وسعهما لتشكيل ملامح هذه الانتخابات.وأضاف الكاتب في مقاله أنه "يجب على الروس والأوكرانيين أن يأخذوا العواقب السياسية للصراع على محمل الجد، ونتيجة لذلك، يجب أن على واشنطن فعل الشيء نفسه".وأوضح الكاتب أنه بينما يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن كداعم لنظام كييف، فإن الاستياء من مقدار المساعدة المقدمة إلى زيلينسكي يتزايد في المعسكر الجمهوري، وذلك بفضل دونالد ترامب أيضا، لافتاً إلى أن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الخصم الجمهوري المحتمل لترامب قد غير بالفعل لهجته بشأن أوكرانيا ليطابق ترامب. ورجح الكاتب أن يصبح دونالد ترامب مرشحا للرئاسة عن الحزب الجمهوري في عام 2024، والذي سيميل حزبه نحو إنهاء المساعدات لأوكرانيا أو تقليصها بشكل كبير في حال نجاحه.
https://sputnikarabic.ae/20230416/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-في-حال-انتصار-ترامب-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1075971066.html
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صحيفة: الصراع الأوكراني وضع واشنطن على المحك

14:10 GMT 17.04.2023
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . Эдуард Песов
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أشار خبير أمريكي في مقال تحليل على منصة أمريكية إلى أن الصراع الأوكراني والانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 قد يكون لهما تداعيات خطيرة على بعضهما بعضا.
واعتبر الكاتب روبرت فارلي في مقاله المنشور على منصة "19fortyfive" الأمريكية، أنه إذا لم يتم حل الأزمة المذكورة أعلاه قبل بدء الانتخابات، فقد تصبح نتيجتها مرتبطة بالوضع في ساحة المعركة،حيث تفهم كل من موسكو وكييف هذا الأمر وعلى مدار العام ونصف العام القادمين ستبذلان كل ما في وسعهما لتشكيل ملامح هذه الانتخابات.
وأضاف الكاتب في مقاله أنه "يجب على الروس والأوكرانيين أن يأخذوا العواقب السياسية للصراع على محمل الجد، ونتيجة لذلك، يجب أن على واشنطن فعل الشيء نفسه".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، 25 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
خبير أمريكي يكشف عن مصير زيلينسكي في حال انتصار ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة
أمس, 08:21 GMT
وأوضح الكاتب أنه بينما يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن كداعم لنظام كييف، فإن الاستياء من مقدار المساعدة المقدمة إلى زيلينسكي يتزايد في المعسكر الجمهوري، وذلك بفضل دونالد ترامب أيضا، لافتاً إلى أن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الخصم الجمهوري المحتمل لترامب قد غير بالفعل لهجته بشأن أوكرانيا ليطابق ترامب.
ورجح الكاتب أن يصبح دونالد ترامب مرشحا للرئاسة عن الحزب الجمهوري في عام 2024، والذي سيميل حزبه نحو إنهاء المساعدات لأوكرانيا أو تقليصها بشكل كبير في حال نجاحه.
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