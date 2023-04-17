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https://sputnikarabic.ae/20230417/مجلة-تكشف-عن-نشر-أوكرانيا-أكثر-من-30-ألف-عسكري-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1076009517.html
مجلة تكشف عن نشر أوكرانيا أكثر من 30 ألف عسكري بالقرب من أرتيوموفسك
مجلة تكشف عن نشر أوكرانيا أكثر من 30 ألف عسكري بالقرب من أرتيوموفسك
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن كييف أرسلت آلاف الجنود إلى مدينة أرتيوموفسك، وذلك في محاولة منها للدفاع عن ما تبقى من سيطرة لها في المدينة. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T11:07+0000
2023-04-17T11:07+0000
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وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلاً عن وثائق سرية مسربة أن "اثني عشر لواءً أوكرانيًا قوامهم حوالي 30500 فرد منتشرون على محور أرتيموفسك.وفي سياق متصل، قال مقاتل من الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك": إن "القوات الأوكرانية باتت بين فكي كماشة من المدينة".وتقع أرتيوموفسك التي تدور فيها معارك شرسة من أجل السيطرة عليها، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230415/ضابط-مخابرات-يكشف-عن-السكوت-الأمريكي-بشأن-معارك-أرتيوموفسك-1075962269.html
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العالم

مجلة تكشف عن نشر أوكرانيا أكثر من 30 ألف عسكري بالقرب من أرتيوموفسك

11:07 GMT 17.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن كييف أرسلت آلاف الجنود إلى مدينة أرتيوموفسك، وذلك في محاولة منها للدفاع عن ما تبقى من سيطرة لها في المدينة.
وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلاً عن وثائق سرية مسربة أن "اثني عشر لواءً أوكرانيًا قوامهم حوالي 30500 فرد منتشرون على محور أرتيموفسك.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
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وفي سياق متصل، قال مقاتل من الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك": إن "القوات الأوكرانية باتت بين فكي كماشة من المدينة".
وتقع أرتيوموفسك التي تدور فيها معارك شرسة من أجل السيطرة عليها، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
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