https://sputnikarabic.ae/20230417/مجلة-تكشف-عن-نشر-أوكرانيا-أكثر-من-30-ألف-عسكري-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1076009517.html
مجلة تكشف عن نشر أوكرانيا أكثر من 30 ألف عسكري بالقرب من أرتيوموفسك
مجلة تكشف عن نشر أوكرانيا أكثر من 30 ألف عسكري بالقرب من أرتيوموفسك
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن كييف أرسلت آلاف الجنود إلى مدينة أرتيوموفسك، وذلك في محاولة منها للدفاع عن ما تبقى من سيطرة لها في المدينة. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T11:07+0000
2023-04-17T11:07+0000
2023-04-17T11:07+0000
العالم
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وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلاً عن وثائق سرية مسربة أن "اثني عشر لواءً أوكرانيًا قوامهم حوالي 30500 فرد منتشرون على محور أرتيموفسك.وفي سياق متصل، قال مقاتل من الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك": إن "القوات الأوكرانية باتت بين فكي كماشة من المدينة".وتقع أرتيوموفسك التي تدور فيها معارك شرسة من أجل السيطرة عليها، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230415/ضابط-مخابرات-يكشف-عن-السكوت-الأمريكي-بشأن-معارك-أرتيوموفسك-1075962269.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلة تكشف عن نشر أوكرانيا أكثر من 30 ألف عسكري بالقرب من أرتيوموفسك
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن كييف أرسلت آلاف الجنود إلى مدينة أرتيوموفسك، وذلك في محاولة منها للدفاع عن ما تبقى من سيطرة لها في المدينة.
وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلاً عن وثائق سرية مسربة أن "اثني عشر لواءً أوكرانيًا قوامهم حوالي 30500 فرد منتشرون على محور أرتيموفسك.
وفي سياق متصل، قال مقاتل من الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك": إن "القوات الأوكرانية باتت بين فكي كماشة من المدينة".
وتقع أرتيوموفسك التي تدور فيها معارك شرسة من أجل السيطرة عليها، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.