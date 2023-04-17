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https://sputnikarabic.ae/20230417/مجموعة-السبع-تعلن-مواصلة-العقوبات-ضد-روسيا-واستمرار-دعم-أوكرانيا-1075995291.html
"مجموعة السبع" تعلن مواصلة العقوبات ضد روسيا واستمرار دعم أوكرانيا
"مجموعة السبع" تعلن مواصلة العقوبات ضد روسيا واستمرار دعم أوكرانيا
أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، صباح اليوم الإثنين، على مواصلة دعم أوكرانيا وإبقاء العقوبات ضد روسيا، وكذلك التعاون لتشديد الرقابة على التدابير التقييدية. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T05:08+0000
2023-04-17T05:08+0000
العالم
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وجاء اتفاق وزراء خارجية دول مجموعة السبع من خلال بيان مشترك صرحوا فيه خلال جلسة مخصصة للوضع حول أوكرانيا، الذي عقد في منتجع كارويزاوا الياباني، حيث أكدت مجموعة السبع أنها ستبقي على العقوبات الصارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا". وأضاف بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع "اتفقنا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة التهرب من العقوبات ومواجهة توريد الأسلحة إلى روسيا من قبل دول ثالثة".وأفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أن وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا في سابورو اليابانية، فشلوا في تحديد موعد نهائي للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.وأفادت وكالة "كيودو" أن بريطانيا وكندا أصرتا على وضع حد لاستخدام الفحم. ومع ذلك، لم تكن اليابان، التي ترأست الاجتماع، على استعداد للاتفاق على تاريخ محدد لإنهاء ممارسة استخدام الفحم.
https://sputnikarabic.ae/20230411/بريكس-قوة-صاعدة-تواجه-مجموعة-السبع-وتحطم-أرقامها-الاقتصادية-1075761475.html
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"مجموعة السبع" تعلن مواصلة العقوبات ضد روسيا واستمرار دعم أوكرانيا

05:08 GMT 17.04.2023
© AFP 2023 / Susan Walsh/Poolعامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا
عامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023 / Susan Walsh/Pool
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أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، صباح اليوم الإثنين، على مواصلة دعم أوكرانيا وإبقاء العقوبات ضد روسيا، وكذلك التعاون لتشديد الرقابة على التدابير التقييدية.
وجاء اتفاق وزراء خارجية دول مجموعة السبع من خلال بيان مشترك صرحوا فيه خلال جلسة مخصصة للوضع حول أوكرانيا، الذي عقد في منتجع كارويزاوا الياباني، حيث أكدت مجموعة السبع أنها ستبقي على العقوبات الصارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا".
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وأضاف بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع "اتفقنا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة التهرب من العقوبات ومواجهة توريد الأسلحة إلى روسيا من قبل دول ثالثة".
وأفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أن وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا في سابورو اليابانية، فشلوا في تحديد موعد نهائي للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.
وأفادت وكالة "كيودو" أن بريطانيا وكندا أصرتا على وضع حد لاستخدام الفحم. ومع ذلك، لم تكن اليابان، التي ترأست الاجتماع، على استعداد للاتفاق على تاريخ محدد لإنهاء ممارسة استخدام الفحم.
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