https://sputnikarabic.ae/20230417/مسؤول-بالخارجية-الإيرانية-يتحدث-عن-موعد-تبادل-افتتاح-السفارات-مع-السعودية--1075996510.html

مسؤول بالخارجية الإيرانية يتحدث عن موعد تبادل افتتاح السفارات مع السعودية

مسؤول بالخارجية الإيرانية يتحدث عن موعد تبادل افتتاح السفارات مع السعودية

تحدث مساعد وزير الخارجية الإيرانية، المدير العام لشؤون الشرق أوسطية بالوزارة، على رضا عنايتي، عن قرب موعد إعادة فتح سفارتي إیران والسعودية في الرياض وطهران. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T07:15+0000

2023-04-17T07:15+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن عنايتي قوله إن "إعادة افتتاح السفارات "سيتم حتى 9 مايو/ أيار المقبل وسيجتمع وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي خلال هذا الفترة".وصرح رضا عنايتي، يوم الثلاثاء الماضي، بأن بلاده تعمل على افتتاح سفارتها في الرياض ومن ثم القنصلية العامة في جدة قبل موسم الحج المقبل.ووصل وفد سعودي إلى إيران يوم السبت الماضي، لزيارة السفارة السعودية في طهران، وزيارة القنصلية وأماكن سياسية أخرى في البلاد، حسب تصريح عنايتي لوكالة "إيسنا" الإيرانية، كما أكد عنايتي أن الوفد السعودي عمل على إعادة فتح سفارة المملكة وقنصليتها في مدينة مشهد.وحول إيران واستعدادها لفتح سفارتها في الرياض، قال عنايتي إن بلاده اختارت بالفعل فريقها الدبلوماسي في السعودية "قد تصل وفودنا إلى السعودية خلال نهاية الأسبوع الجاري".وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه لم يتم التفاوض بين السعودية وإيران على أي من البلدين سيعيد فتح سفارته أولا، لكنه اعتبر أن إيران لديها خط زمني وهو قبل موسم الحج المقبلوفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك في الصين، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-تؤكد-مجددا-سعيها-لإعادة-فتح-سفارتها-وقنصليتها-في-السعودية-قبل-موسم-الحج-1075853961.html

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