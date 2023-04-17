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https://sputnikarabic.ae/20230417/مسيحي-يقدم-التمر-والماء-قبيل-الإفطار-للمسلمين-الصائمين-في-غزة-منذ-5-سنوات-فيديو-1076012851.html
مسيحي يقدم التمر والماء قبيل الإفطار للمسلمين الصائمين في غزة منذ 5 سنوات... فيديو
مسيحي يقدم التمر والماء قبيل الإفطار للمسلمين الصائمين في غزة منذ 5 سنوات... فيديو
يتنقل الشاب، إياد عياد، في شوارع غزة بين السيارات لتقديم التمر والماء، في محاولة لمساعدة من يفوتهم تناول الإفطار مع ذويهم في بيوتهم بسبب توقف حركة السير. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T13:28+0000
2023-04-17T13:28+0000
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وتزدحم شوارع غزة قبل الأذان، ومع اندفاع الصائمين للوصول إلى منازلهم، وتكاد حركة السيارات في الشوارع تتوقف من كثرة الازدحام.ومنذ 5 سنوات بدأ عياد مبادرته قبل الأذان بنصف ساعة، ويرحب المسيحي الغزاوي بالصائمين المسلمين ويقدم التمر والماء لمن تقطعت بهم السبل في زحام المرور أو تأخروا فلم ييتمكنوا من الوصول إلى بيوتهم للإفطار مع أُسرهم.وتابع عياد: "عندما أعطي أخي المسلم الماء والتمر أشعر بالفرحة، فنحن الفلسطينيون مسيحيون مسلمون متعايشون في نفس الوطن، ونتشارك الفرح والحزن وحتى الحرب".ويعتمد عياد في تمويل مبادرته على مدخراته الذاتية، وأحياناً يساعده أهل الخير لتوزيع ما تجود به أنفسهم في شهر رمضان، ويساعده جاره المسلم الذي يبلغ من العمر 13 عاماً في تحضير عبوات التمر والماء.ويضيف الشاب عياد: "لم أوجه صعوبات، فهذه المبادرة كلها إيجابيات ولقيت الدعم من أسرتي ومن أصدقائي وحتى من المارة، ومع كل سنة ازداد إصراراً على الاستمرار، وأشعر بالفخر لقيامي بهذا العمل الخيري في رمضان".ويقيم في قطاع غزة نحو ألف مسيحي فقط معظمهم من الأرثوذكس، وسط سكان يقدر عددهم بزهاء 2.3 مليون نسمة يقطنون القطاع.
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حصري, ثقافة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, ثقافة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مسيحي يقدم التمر والماء قبيل الإفطار للمسلمين الصائمين في غزة منذ 5 سنوات... فيديو

13:28 GMT 17.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة
مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
يتنقل الشاب، إياد عياد، في شوارع غزة بين السيارات لتقديم التمر والماء، في محاولة لمساعدة من يفوتهم تناول الإفطار مع ذويهم في بيوتهم بسبب توقف حركة السير.
وتزدحم شوارع غزة قبل الأذان، ومع اندفاع الصائمين للوصول إلى منازلهم، وتكاد حركة السيارات في الشوارع تتوقف من كثرة الازدحام.
ومنذ 5 سنوات بدأ عياد مبادرته قبل الأذان بنصف ساعة، ويرحب المسيحي الغزاوي بالصائمين المسلمين ويقدم التمر والماء لمن تقطعت بهم السبل في زحام المرور أو تأخروا فلم ييتمكنوا من الوصول إلى بيوتهم للإفطار مع أُسرهم.

ويقول عياد لوكالة "سبوتنيك": "قبل 5 سنوات بدأت في عمل هذه المبادرة، وكنت أقدم التمر والماء لسكان البناية التي أسكن فيها، ومن ثم انتقلت للحي وبعدها للشارع، وفي البداية كنت أضع 3 تمرات في كل كيس مع علبة ماء، لكن مع تراجع الحالة المادية لدي أصبحت أضع إضافة للماء تمرة واحدة، وكان المارة يستغربون كوني مسيحياً أوزع الماء، لكن مع مرور الوقت شعروا بالسعادة كما أشعر".

© Sputnik . Ajwad Jradat مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة
مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع عياد: "عندما أعطي أخي المسلم الماء والتمر أشعر بالفرحة، فنحن الفلسطينيون مسيحيون مسلمون متعايشون في نفس الوطن، ونتشارك الفرح والحزن وحتى الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradat مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة
مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويعتمد عياد في تمويل مبادرته على مدخراته الذاتية، وأحياناً يساعده أهل الخير لتوزيع ما تجود به أنفسهم في شهر رمضان، ويساعده جاره المسلم الذي يبلغ من العمر 13 عاماً في تحضير عبوات التمر والماء.
© Sputnik . Ajwad Jradat مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة
مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف الشاب عياد: "لم أوجه صعوبات، فهذه المبادرة كلها إيجابيات ولقيت الدعم من أسرتي ومن أصدقائي وحتى من المارة، ومع كل سنة ازداد إصراراً على الاستمرار، وأشعر بالفخر لقيامي بهذا العمل الخيري في رمضان".
© Sputnik . Ajwad Jradat مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة
مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين المسلمين قبيل الإفطار في شوارع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقيم في قطاع غزة نحو ألف مسيحي فقط معظمهم من الأرثوذكس، وسط سكان يقدر عددهم بزهاء 2.3 مليون نسمة يقطنون القطاع.
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