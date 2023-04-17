مشاهد من عيد الفصح في روسيا

© Sputnik . Sergey Karpuhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، 16 أبريل 2023.
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© Sputnik . Sergey Karpuhin/POOL/
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، 16 أبريل 2023.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
في صورة التعريض هذه، يتتبع المصلين الأرثوذكس أضواء الشموع حول كنيسة خلال قداس منتصف الليل لعيد الفصح الأرثوذكسي في سانت بطرسبرغ، روسيا، 16 أبريل 2023.
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky
في صورة التعريض هذه، يتتبع المصلين الأرثوذكس أضواء الشموع حول كنيسة خلال قداس منتصف الليل لعيد الفصح الأرثوذكسي في سانت بطرسبرغ، روسيا، 16 أبريل 2023.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالبطريرك كيريل من موسكو وأول روس يؤدون قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
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البطريرك كيريل من موسكو وأول روس يؤدون قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصوريقود المتروبوليت نيكوديم من نوفوسيبيرسك وبيردسك قداس عيد الفصح في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
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يقود المتروبوليت نيكوديم من نوفوسيبيرسك وبيردسك قداس عيد الفصح في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورأبناء الرعية خلال قداس عيد الفصح الليلي بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة الأبالق لوالدة الإله "العلامة" في ديفنوغورسك.
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أبناء الرعية خلال قداس عيد الفصح الليلي بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة الأبالق لوالدة الإله "العلامة" في ديفنوغورسك.
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevمؤمن أرثوذكسي روسي يحضر قداس عيد الفصح الأرثوذكسي في كنيسة من القرن السابع عشر في ضواحي موسكو في أواخر 15 أبريل 2023.
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© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
مؤمن أرثوذكسي روسي يحضر قداس عيد الفصح الأرثوذكسي في كنيسة من القرن السابع عشر في ضواحي موسكو في أواخر 15 أبريل 2023.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورأبناء الرعية في كاتدرائية المسيح المخلص في قداس عيد الفصح.
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أبناء الرعية في كاتدرائية المسيح المخلص في قداس عيد الفصح.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورخدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
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خدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورخدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
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خدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
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المؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
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المؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالكهنة وأبناء الرعية خلال ليلة عيد الفصح بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة أبالاك لوالدة الإله "العلامة" في ديفنوغورسك.
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الكهنة وأبناء الرعية خلال ليلة عيد الفصح بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة أبالاك لوالدة الإله "العلامة" في ديفنوغورسك.