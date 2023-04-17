مشاهد من عيد الفصح في روسيا

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احتفلت أمس الأحد الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالتقويم اليولياني القديم، بعيد الفصح الأرثوذكسي، ويعرض ألبوم "سبوتنيك" بعضًا من مشاهد الاحتفال به ليل الأحد الماضي.