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https://sputnikarabic.ae/20230417/مشاهد-من-عيد-الفصح-في-روسيا-1075999470.html
مشاهد من عيد الفصح في روسيا
مشاهد من عيد الفصح في روسيا
احتفلت أمس الأحد الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالتقويم اليولياني القديم، بعيد الفصح الأرثوذكسي، ويعرض ألبوم "سبوتنيك" بعضًا من مشاهد الاحتفال به ليل الأحد... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T07:47+0000
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фото, أخبار روسيا اليوم, روسيا, صور
фото, أخبار روسيا اليوم, روسيا, صور

مشاهد من عيد الفصح في روسيا

07:47 GMT 17.04.2023
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احتفلت أمس الأحد الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالتقويم اليولياني القديم، بعيد الفصح الأرثوذكسي، ويعرض ألبوم "سبوتنيك" بعضًا من مشاهد الاحتفال به ليل الأحد الماضي.
© Sputnik . Sergey Karpuhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، 16 أبريل 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، 16 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Karpuhin/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، 16 أبريل 2023.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

في صورة التعريض هذه، يتتبع المصلين الأرثوذكس أضواء الشموع حول كنيسة خلال قداس منتصف الليل لعيد الفصح الأرثوذكسي في سانت بطرسبرغ، روسيا، 16 أبريل 2023.

في صورة التعريض هذه، يتتبع المصلين الأرثوذكس أضواء الشموع حول كنيسة خلال قداس منتصف الليل لعيد الفصح الأرثوذكسي في سانت بطرسبرغ، روسيا، 16 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

في صورة التعريض هذه، يتتبع المصلين الأرثوذكس أضواء الشموع حول كنيسة خلال قداس منتصف الليل لعيد الفصح الأرثوذكسي في سانت بطرسبرغ، روسيا، 16 أبريل 2023.

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالبطريرك كيريل من موسكو وأول روس يؤدون قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
البطريرك كيريل من موسكو وأول روس يؤدون قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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البطريرك كيريل من موسكو وأول روس يؤدون قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصوريقود المتروبوليت نيكوديم من نوفوسيبيرسك وبيردسك قداس عيد الفصح في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
يقود المتروبوليت نيكوديم من نوفوسيبيرسك وبيردسك قداس عيد الفصح في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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يقود المتروبوليت نيكوديم من نوفوسيبيرسك وبيردسك قداس عيد الفصح في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورأبناء الرعية خلال قداس عيد الفصح الليلي بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة الأبالق لوالدة الإله "العلامة" في ديفنوغورسك.
أبناء الرعية خلال قداس عيد الفصح الليلي بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة الأبالق لوالدة الإله العلامة في ديفنوغورسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
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أبناء الرعية خلال قداس عيد الفصح الليلي بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة الأبالق لوالدة الإله "العلامة" في ديفنوغورسك.
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevمؤمن أرثوذكسي روسي يحضر قداس عيد الفصح الأرثوذكسي في كنيسة من القرن السابع عشر في ضواحي موسكو في أواخر 15 أبريل 2023.
مؤمن أرثوذكسي روسي يحضر قداس عيد الفصح الأرثوذكسي في كنيسة من القرن السابع عشر في ضواحي موسكو في أواخر 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
مؤمن أرثوذكسي روسي يحضر قداس عيد الفصح الأرثوذكسي في كنيسة من القرن السابع عشر في ضواحي موسكو في أواخر 15 أبريل 2023.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورأبناء الرعية في كاتدرائية المسيح المخلص في قداس عيد الفصح.
أبناء الرعية في كاتدرائية المسيح المخلص في قداس عيد الفصح. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
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أبناء الرعية في كاتدرائية المسيح المخلص في قداس عيد الفصح.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورخدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
خدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
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خدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورخدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
خدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
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خدمة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
المؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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المؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
المؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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المؤمنون في قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالكهنة وأبناء الرعية خلال ليلة عيد الفصح بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة أبالاك لوالدة الإله "العلامة" في ديفنوغورسك.
الكهنة وأبناء الرعية خلال ليلة عيد الفصح بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة أبالاك لوالدة الإله العلامة في ديفنوغورسك. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Ilya Naymushin
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الكهنة وأبناء الرعية خلال ليلة عيد الفصح بالقرب من الكنيسة الأرثوذكسية لأيقونة أبالاك لوالدة الإله "العلامة" في ديفنوغورسك.
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