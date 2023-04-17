https://sputnikarabic.ae/20230417/مصدر-في-موسكو-يوضح-ما-يجب-على-واضعي-أي-مبادرة-بشأن-أوكرانيا-تذكره-1076008495.html

مصدر في موسكو يوضح ما يجب على واضعي أي مبادرة بشأن أوكرانيا تذكره

مصدر في موسكو يوضح ما يجب على واضعي أي مبادرة بشأن أوكرانيا تذكره

علق مصدر في موسكو، اليوم الإثنين، على مبادرة الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بشأن تشكيل مجموعة من الدول التي يمكنها إيجاد حل للصراع في أوكرانيا،... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T10:41+0000

2023-04-17T10:41+0000

2023-04-17T10:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يتذكر واضعو أي مبادرات سلام الحظر التشريعي في أوكرانيا للمفاوضات مع روسيا، فضلاً عن استمرار توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، وكذلك الاستخبارات التي تهدف إلى إطالة أمد القتال".وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد تبادل يوم الجمعة الماضي، مع نظيره البرازيلي، لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.واتفق الرئيسان على أن الحل العملي الوحيد هو الحوار والمفاوضات، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.وقال شي ولولا إنه يجب تشجيع ودعم كل الجهود التي ستساعد على حل الأزمة سلميا، ودعوا المزيد من الدول إلى لعب دور بناء نحو التوصل إلى تسوية سياسية، وقررا الحفاظ على التواصل في هذا الصدد.

https://sputnikarabic.ae/20230417/موسكو-بولندا-تتعامل-مع-أوكرانيا-طالما-هي-في-حاجة-لها-كأداة-مناهضة-لروسيا---1076006190.html

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