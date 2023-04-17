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الدفاع الروسية تعلن تدمير محطات رادار أوكرانية ذات الرؤية الشاملة في مقاطعة خاركوف
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/مصدر-في-موسكو-يوضح-ما-يجب-على-واضعي-أي-مبادرة-بشأن-أوكرانيا-تذكره-1076008495.html
مصدر في موسكو يوضح ما يجب على واضعي أي مبادرة بشأن أوكرانيا تذكره
مصدر في موسكو يوضح ما يجب على واضعي أي مبادرة بشأن أوكرانيا تذكره
علق مصدر في موسكو، اليوم الإثنين، على مبادرة الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بشأن تشكيل مجموعة من الدول التي يمكنها إيجاد حل للصراع في أوكرانيا،... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T10:41+0000
2023-04-17T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يتذكر واضعو أي مبادرات سلام الحظر التشريعي في أوكرانيا للمفاوضات مع روسيا، فضلاً عن استمرار توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، وكذلك الاستخبارات التي تهدف إلى إطالة أمد القتال".وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد تبادل يوم الجمعة الماضي، مع نظيره البرازيلي، لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.واتفق الرئيسان على أن الحل العملي الوحيد هو الحوار والمفاوضات، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.وقال شي ولولا إنه يجب تشجيع ودعم كل الجهود التي ستساعد على حل الأزمة سلميا، ودعوا المزيد من الدول إلى لعب دور بناء نحو التوصل إلى تسوية سياسية، وقررا الحفاظ على التواصل في هذا الصدد.
https://sputnikarabic.ae/20230417/موسكو-بولندا-تتعامل-مع-أوكرانيا-طالما-هي-في-حاجة-لها-كأداة-مناهضة-لروسيا---1076006190.html
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مصدر في موسكو يوضح ما يجب على واضعي أي مبادرة بشأن أوكرانيا تذكره

10:41 GMT 17.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANمتحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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علق مصدر في موسكو، اليوم الإثنين، على مبادرة الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بشأن تشكيل مجموعة من الدول التي يمكنها إيجاد حل للصراع في أوكرانيا، بأن واضعي أي مبادرات سلام يجب أن يتذكروا الحظر التشريعي الأوكراني على المفاوضات مع روسيا، وتوريد الأسلحة الغربية إلى كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يتذكر واضعو أي مبادرات سلام الحظر التشريعي في أوكرانيا للمفاوضات مع روسيا، فضلاً عن استمرار توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، وكذلك الاستخبارات التي تهدف إلى إطالة أمد القتال".
وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد تبادل يوم الجمعة الماضي، مع نظيره البرازيلي، لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
موسكو: بولندا تتعامل مع أوكرانيا طالما هي في حاجة لها كأداة "مناهضة لروسيا"
09:25 GMT
واتفق الرئيسان على أن الحل العملي الوحيد هو الحوار والمفاوضات، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.
وقال شي ولولا إنه يجب تشجيع ودعم كل الجهود التي ستساعد على حل الأزمة سلميا، ودعوا المزيد من الدول إلى لعب دور بناء نحو التوصل إلى تسوية سياسية، وقررا الحفاظ على التواصل في هذا الصدد.
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