https://sputnikarabic.ae/20230417/موسكو-تؤكد-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-وحل-الصراع-عبر-الحوار-1076020064.html

موسكو تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وحل الصراع عبر الحوار

موسكو تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وحل الصراع عبر الحوار

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الأطراف المتصارعة في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحل جميع النزاعات عبر المفاوضات. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T15:55+0000

2023-04-17T15:55+0000

2023-04-17T15:55+0000

روسيا

العالم العربي

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "أكد الجانب الروسي ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وحل النزاعات عبر المفاوضات. كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن السفارة الروسية في الخرطوم وجميع المواطنين الروس في السودان".وذكرت الخارجية السودانية، في بيان لها، أن "كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت بسبب تعنّت قادتها"، مؤكدة أن "ما يجري هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الدولية"، حسب وكالة الأنباء السودانية-سونا.وأوضحت أن "الأحداث الأخيرة نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى"، مشيرة إلى أن "الهجوم كانت بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة".وختمت الخارجية السودانية بيان لها بالقول إن "القوات المسلحة تعتمد استراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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