https://sputnikarabic.ae/20230417/واشنطن-تدعو-إلى-إطلاق-سراح-صحفي-وول-ستريت-جورنال-بعد-لقائه-بالسفيرة-الأمريكية-1076022233.html

واشنطن تدعو إلى إطلاق سراح صحفي "وول ستريت جورنال" بعد لقائه بالسفيرة الأمريكية

واشنطن تدعو إلى إطلاق سراح صحفي "وول ستريت جورنال" بعد لقائه بالسفيرة الأمريكية

أعربت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ارتياح الولايات المتحدة بوصول القنصلية إلى صحفي "وول ستريت جورنال" إيفان... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T17:26+0000

2023-04-17T17:26+0000

2023-04-17T17:26+0000

العالم

الإفراج

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت: "اكتشفت ذلك في الصباح (حول زيارة غيرشكوفيتش التي قامت بها السفيرة لدى روسيا لين تريسي. نحن سعداء للغاية لأنه سنحت لنا الفرصة لمقابلته، لكننا ما زلنا ندعو إلى الإفراج غير المشروط عنه".وأفادت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي زارت الصحفي في صحيفة "وول ستريت جورنال إيفان" غيرشكوفيتش، الذي تم اعتقاله في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس.واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 30 آذار/ مارس الماضي، مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه فيه بتنفيذ نشاط تجسسي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.وتم فتح قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي، من قبل إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، بموجب المادة رقم 276 "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، حيث تنص هذه المادة على عقوبة السجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة لمن تثبت عليه التهمة.في المقابل، نفت "وول ستريت جورنال" بشدة الاتهامات الموجهة إلى الصحفي، مطالبة بالإفراج عنه على الفور، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الأمريكية على اتصال مباشر مع الحكومة الروسية، بشأن اعتقال غيرشكوفيتش.

https://sputnikarabic.ae/20230414/أنطونوف-واشنطن-تتوعد-باتخاذ-إجراءات-ضد-روسيا-إذا-لم-تفرج-عن-الصحفي-غيرشكوفيتش-1075886386.html

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