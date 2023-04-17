https://sputnikarabic.ae/20230417/وزير-الدفاع-الأمريكي-يصدر-تعليماته-بمراجعة-أساليب-معالجة-البيانات-السرية-1076025065.html
وزير الدفاع الأمريكي يصدر تعليماته بمراجعة أساليب معالجة البيانات السرية
وزير الدفاع الأمريكي يصدر تعليماته بمراجعة أساليب معالجة البيانات السرية
كشفت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر الوزارة بمراجعة إجراءات التعامل مع الوثائق الحكومية السرية في غضون... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T20:26+0000
2023-04-17T20:26+0000
2023-04-17T20:26+0000
العالم
واشنطن
تشكيل لجنة تحقيق
البنتاغون الأمريكي
تسريب
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وقالت سابرينا سينغ، في إحاطة صحفية اليوم الاثنين: "أمر وزير الدفاع أوستن بإجراء مراجعة شاملة للتعامل مع المستندات السرية، وفي غضون 45 يومًا يجب تقديم النتائج والتوصيات الأولية إليه لتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات السرية".وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، في وقت سابق، القبض على مشتبه به في قضية تسريب وثائق استخباراتية شديدة السرية تابعة لوزارة الدفاع "البنتاغون" عبر شبكة الإنترنت.وقال "إف بي آي" في بيان له، إن المكتب "قام بإلقاء القبض على مشتبه به وهو مستمر في مداهمة أحد المنازل شمال بلدة دايتون بولاية ماساتشوستس"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.وأضاف البيان: "هذه عملية مستمرة في الوقت الراهن، ولا يمكننا الإدلاء بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي".ونشرت شبكة "سي إن إن" مقطعا مصورا لاعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، المشتبه به بتسريب وثائق البنتاغون.
https://sputnikarabic.ae/20230413/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يعتقل-المشتبه-فيه-بتسريب-وثائق-البنتاغون-السرية-فيديو-1075883237.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, واشنطن, تشكيل لجنة تحقيق, البنتاغون الأمريكي, تسريب
العالم, واشنطن, تشكيل لجنة تحقيق, البنتاغون الأمريكي, تسريب
وزير الدفاع الأمريكي يصدر تعليماته بمراجعة أساليب معالجة البيانات السرية
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كشفت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر الوزارة بمراجعة إجراءات التعامل مع الوثائق الحكومية السرية في غضون 45 يومًا.
وقالت سابرينا سينغ، في إحاطة صحفية اليوم الاثنين: "أمر وزير الدفاع أوستن بإجراء مراجعة شاملة للتعامل مع المستندات السرية، وفي غضون 45 يومًا يجب تقديم النتائج والتوصيات الأولية إليه لتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات السرية".
يقوم البنتاغون حاليًا بالتحقيق في تسرب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتقويتها. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس/ آذار، وزُعم أنها وزعت في "قنوات برقية روسية موالية للحكومة".
وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، في وقت سابق، القبض على مشتبه به في قضية تسريب وثائق استخباراتية شديدة السرية تابعة لوزارة الدفاع "البنتاغون" عبر شبكة الإنترنت.
وقال "إف بي آي" في بيان له، إن المكتب "قام بإلقاء القبض على مشتبه به وهو مستمر في مداهمة أحد المنازل شمال بلدة دايتون بولاية ماساتشوستس"، وفقا لشبكة
"فوكس نيوز" الأمريكية.
وأضاف البيان: "هذه عملية مستمرة في الوقت الراهن، ولا يمكننا الإدلاء بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي".
ونشرت شبكة "سي إن إن" مقطعا مصورا لاعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، المشتبه به بتسريب وثائق البنتاغون.