https://sputnikarabic.ae/20230417/وكالات-تكشف-عن-دور-الاستخبارات-الأمريكية-في-أرتيوموفسك-وضربة-نفسية-قاسية-لكييف-1076007466.html
وكالات تكشف عن دور الاستخبارات الأمريكية في أرتيوموفسك و"ضربة نفسية قاسية" لكييف
وكالات تكشف عن دور الاستخبارات الأمريكية في أرتيوموفسك و"ضربة نفسية قاسية" لكييف
أفادت مصادر إعلامية غربية بأن الاستخبارات الأمريكية تراقب الوضع حول أرتيوموفسك، مشيرة إلى أنه في حال سيطر الجيش الروسي على المدنية فإن ذلك سيكون "ضربة نفسية"... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T10:13+0000
2023-04-17T10:13+0000
2023-04-17T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبينت المصادر الغربية، أن الاستخبارات الأمريكية "تراقب بعناية القتال حول أرتيوموفسك، وترسم خرائط مواقع القوات الروسية وصولا إلى الخنادق الفردية وتتبع كل إشارة إلكترونية، من الهواتف المحمولة الفردية إلى الرادارات".وبحسب المقال المنشور في صحيفة "نيوزويك"، فإن مراقبة المشهد العام للمنطقة "يُظهر كيف أن أرتيوموفسك تسقط ببطء بيد الروس".وأشار المقال إلى أن خسارة أرتيوموفسك ستكون "ضربة نفسية" للجانب الأوكراني، لكن المدينة "ليست حيوية للصراع ككل"، بحسب المزاعم.وكان المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات الأوكرانية، سيرغي شيريفاتي، قد أعلن أمس، أن قواته تخوض معارك ضارية في مدينة أرتيوموفسك" تعد الأعنف منذ عشر سنوات.ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن شيريفاتي، بالقول: "اليوم تدور معارك دامية غير مسبوقة في العقود الأخيرة مباشرة في شوارع المدن".وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230417/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-استطلاع-تساعد-أنظمة-هيمارس-الأمريكية-على-ضرب-الأهداف-1076006511.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وكالات تكشف عن دور الاستخبارات الأمريكية في أرتيوموفسك و"ضربة نفسية قاسية" لكييف
تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلامية غربية بأن الاستخبارات الأمريكية تراقب الوضع حول أرتيوموفسك، مشيرة إلى أنه في حال سيطر الجيش الروسي على المدنية فإن ذلك سيكون "ضربة نفسية" قاسية لنظام كييف.
وبينت المصادر الغربية، أن الاستخبارات الأمريكية "تراقب بعناية القتال حول أرتيوموفسك، وترسم خرائط مواقع القوات الروسية وصولا إلى الخنادق الفردية وتتبع كل إشارة إلكترونية، من الهواتف المحمولة الفردية إلى الرادارات".
وبحسب المقال المنشور في صحيفة "نيوزويك"
، فإن مراقبة المشهد العام للمنطقة "يُظهر كيف أن أرتيوموفسك تسقط ببطء بيد الروس".
وأشار المقال إلى أن خسارة أرتيوموفسك ستكون "ضربة نفسية" للجانب الأوكراني
، لكن المدينة "ليست حيوية للصراع ككل"، بحسب المزاعم.
وكان المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات الأوكرانية، سيرغي شيريفاتي، قد أعلن أمس، أن قواته تخوض معارك ضارية في مدينة أرتيوموفسك" تعد الأعنف منذ عشر سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن شيريفاتي، بالقول: "اليوم تدور معارك دامية غير مسبوقة في العقود الأخيرة مباشرة في شوارع المدن".
وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة
، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.