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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/وكالات-تكشف-عن-دور-الاستخبارات-الأمريكية-في-أرتيوموفسك-وضربة-نفسية-قاسية-لكييف-1076007466.html
وكالات تكشف عن دور الاستخبارات الأمريكية في أرتيوموفسك و"ضربة نفسية قاسية" لكييف
وكالات تكشف عن دور الاستخبارات الأمريكية في أرتيوموفسك و"ضربة نفسية قاسية" لكييف
أفادت مصادر إعلامية غربية بأن الاستخبارات الأمريكية تراقب الوضع حول أرتيوموفسك، مشيرة إلى أنه في حال سيطر الجيش الروسي على المدنية فإن ذلك سيكون "ضربة نفسية"... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T10:13+0000
2023-04-17T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبينت المصادر الغربية، أن الاستخبارات الأمريكية "تراقب بعناية القتال حول أرتيوموفسك، وترسم خرائط مواقع القوات الروسية وصولا إلى الخنادق الفردية وتتبع كل إشارة إلكترونية، من الهواتف المحمولة الفردية إلى الرادارات".وبحسب المقال المنشور في صحيفة "نيوزويك"، فإن مراقبة المشهد العام للمنطقة "يُظهر كيف أن أرتيوموفسك تسقط ببطء بيد الروس".وأشار المقال إلى أن خسارة أرتيوموفسك ستكون "ضربة نفسية" للجانب الأوكراني، لكن المدينة "ليست حيوية للصراع ككل"، بحسب المزاعم.وكان المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات الأوكرانية، سيرغي شيريفاتي، قد أعلن أمس، أن قواته تخوض معارك ضارية في مدينة أرتيوموفسك" تعد الأعنف منذ عشر سنوات.ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن شيريفاتي، بالقول: "اليوم تدور معارك دامية غير مسبوقة في العقود الأخيرة مباشرة في شوارع المدن".وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230417/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-استطلاع-تساعد-أنظمة-هيمارس-الأمريكية-على-ضرب-الأهداف-1076006511.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

وكالات تكشف عن دور الاستخبارات الأمريكية في أرتيوموفسك و"ضربة نفسية قاسية" لكييف

10:13 GMT 17.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسترة مع شعار من القوات المسلحة النمساوية على أراضي قرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
سترة مع شعار من القوات المسلحة النمساوية على أراضي قرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أفادت مصادر إعلامية غربية بأن الاستخبارات الأمريكية تراقب الوضع حول أرتيوموفسك، مشيرة إلى أنه في حال سيطر الجيش الروسي على المدنية فإن ذلك سيكون "ضربة نفسية" قاسية لنظام كييف.
وبينت المصادر الغربية، أن الاستخبارات الأمريكية "تراقب بعناية القتال حول أرتيوموفسك، وترسم خرائط مواقع القوات الروسية وصولا إلى الخنادق الفردية وتتبع كل إشارة إلكترونية، من الهواتف المحمولة الفردية إلى الرادارات".
وبحسب المقال المنشور في صحيفة "نيوزويك"، فإن مراقبة المشهد العام للمنطقة "يُظهر كيف أن أرتيوموفسك تسقط ببطء بيد الروس".
وأشار المقال إلى أن خسارة أرتيوموفسك ستكون "ضربة نفسية" للجانب الأوكراني، لكن المدينة "ليست حيوية للصراع ككل"، بحسب المزاعم.
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة استطلاع تساعد أنظمة "هيمارس" الأمريكية على ضرب الأهداف
09:38 GMT
وكان المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات الأوكرانية، سيرغي شيريفاتي، قد أعلن أمس، أن قواته تخوض معارك ضارية في مدينة أرتيوموفسك" تعد الأعنف منذ عشر سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن شيريفاتي، بالقول: "اليوم تدور معارك دامية غير مسبوقة في العقود الأخيرة مباشرة في شوارع المدن".
وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
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