https://sputnikarabic.ae/20230417/وكالات-تكشف-عن-10-دول-أوروبية-انخفضت-قدرتها-على-مساعدة-نظام-كييف-1076010285.html
وكالات تكشف عن 10 دول أوروبية انخفضت قدرتها على مساعدة نظام كييف
وكالات تكشف عن 10 دول أوروبية انخفضت قدرتها على مساعدة نظام كييف
كشفت مجلة أمريكية، اليوم الإثنين، أن العديد من الدول الأوروبية تواجه مصاعب في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T11:47+0000
2023-04-17T11:47+0000
2023-04-17T11:47+0000
العالم
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وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن وثائق سرية تم تسريبها على الإنترنت وتحتوي على جدول يضم عشرات البلدان الأوروبية التي فقدت القدرة على تقديم المساعدة لأوكرانيا في المستقبل، لكن لديها إرادة سياسية للقيام بذلك.وفقًا للجدول المنشور، تم إدراج بلجيكا وبلغاريا والدنمارك واليونان ولوكسمبورغ ولاتفيا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا في الجدول كدول ذات "إرادة سياسية" لكنها تواجه صعوبات لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وفقًا للمجلة تستند الوثيقة إلى تقارير من الملحقين الدفاعيين الأمريكيين في العواصم الأجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لفرض-الحزمة-الحادية-عشرة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1075885388.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالات تكشف عن 10 دول أوروبية انخفضت قدرتها على مساعدة نظام كييف
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كشفت مجلة أمريكية، اليوم الإثنين، أن العديد من الدول الأوروبية تواجه مصاعب في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن وثائق سرية تم تسريبها على الإنترنت وتحتوي على جدول يضم عشرات البلدان الأوروبية التي فقدت القدرة على تقديم المساعدة لأوكرانيا في المستقبل، لكن لديها إرادة سياسية للقيام بذلك.
وفقًا
للجدول المنشور، تم إدراج بلجيكا وبلغاريا والدنمارك واليونان ولوكسمبورغ ولاتفيا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا في الجدول كدول ذات "إرادة سياسية" لكنها تواجه صعوبات لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وفقًا للمجلة تستند الوثيقة إلى تقارير من الملحقين الدفاعيين الأمريكيين في العواصم الأجنبية.