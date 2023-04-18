https://sputnikarabic.ae/20230418/أبرز-محطات-الخلاف-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-1076048230.html
أبرز محطات الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
أبرز محطات الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
وقعت اشتباكات عنيفة، السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T11:40+0000
2023-04-18T11:40+0000
2023-04-18T11:40+0000
انفوجرافيك
أخبار السودان اليوم
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وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, инфографика
أبرز محطات الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
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وقعت اشتباكات عنيفة، السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع.