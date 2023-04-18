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https://sputnikarabic.ae/20230418/أخطبوط-عملاق-يلتف-على-عنق-غطاس-ويسحبه-40-قدما-تحت-الماء-فيديو--1076038841.html
أخطبوط عملاق يلتف على عنق غطاس ويسحبه 40 قدما تحت الماء... فيديو
أخطبوط عملاق يلتف على عنق غطاس ويسحبه 40 قدما تحت الماء... فيديو
قام أخطبوط ضخم بالالتفاف على عنق أحد الغطاسين في المياه البريطانية وتشبث به وجره إلى عمق 40 قدما في المياه العميقة، الأمر الذي هدد حياة الغطاس بشكل مباشر. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T09:46+0000
2023-04-18T09:46+0000
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وجرت الحادثة خلال قيام مايكل ماركوت وستيوارت سيلدون، بمهمة بحثا عن أخطبوط في مياه كولومبيا البريطانية، حيث صادفا أخطبوطا ضخمًا برتقالي اللون، أطلق عليه الغواصان لقب "لاري الأخطبوط الهادي العملاق ".وبحسب الخبر المنشور في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صور الغواصان لحظة عثورهما على المخلوق ذي الثمانية أرجل، لكن الأخير لف أرجله على عنق الغواص سيلدون وحول معدات الكاميرا وجسمه.وسحب الأخطبوط الضخم الغطاس إلى الأعماق نحو 40 قدما، لكن مهارة الغواص جعلته يتمكن من تخليص نفسه، خلال تسجيل صديقه هذه اللحظات الحاسمة.
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نادي الفيديو

أخطبوط عملاق يلتف على عنق غطاس ويسحبه 40 قدما تحت الماء... فيديو

09:46 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoubغواص حر يسبح بالقرب من قناديل البحر الكبيرة قبالة سواحل مدينة البترون شمال لبنان، 13 فبراير 2022.
غواص حر يسبح بالقرب من قناديل البحر الكبيرة قبالة سواحل مدينة البترون شمال لبنان، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoub
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قام أخطبوط ضخم بالالتفاف على عنق أحد الغطاسين في المياه البريطانية وتشبث به وجره إلى عمق 40 قدما في المياه العميقة، الأمر الذي هدد حياة الغطاس بشكل مباشر.
وجرت الحادثة خلال قيام مايكل ماركوت وستيوارت سيلدون، بمهمة بحثا عن أخطبوط في مياه كولومبيا البريطانية، حيث صادفا أخطبوطا ضخمًا برتقالي اللون، أطلق عليه الغواصان لقب "لاري الأخطبوط الهادي العملاق ".
وبحسب الخبر المنشور في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صور الغواصان لحظة عثورهما على المخلوق ذي الثمانية أرجل، لكن الأخير لف أرجله على عنق الغواص سيلدون وحول معدات الكاميرا وجسمه.
وسحب الأخطبوط الضخم الغطاس إلى الأعماق نحو 40 قدما، لكن مهارة الغواص جعلته يتمكن من تخليص نفسه، خلال تسجيل صديقه هذه اللحظات الحاسمة.
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