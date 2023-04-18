https://sputnikarabic.ae/20230418/أردوغان-بوتين-يشارك-في-حفل-تسليم-الوقود-النووي-إلى-أكويو-عبر-تقنية-الفيديو-1076066175.html

أردوغان: بوتين يشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى أكويو عبر تقنية الفيديو

أردوغان: بوتين يشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى أكويو عبر تقنية الفيديو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة، يوم 27 أبريل/نيسان، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T22:23+0000

2023-04-18T22:23+0000

2023-04-18T22:23+0000

فلاديمير بوتين

لقاء بوتين وأردوغان

أخبار تركيا اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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أنقرة- سبوتنيك. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي أر تي" التلفزيونية: "إن شاء الله، في 27 أبريل، ستقام مراسم تسليم وقود نووي إلى محطة الطاقة النووية أكويو، وبالتالي ستحصل محطة الطاقة النووية على الوضع النووي. السيد بوتين المحترم، سينضم إلى الحفل عبر [تقنية] "الفيديو كونفرنس"".وفي الأول من أبريل/ نيسان، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين التقى مع المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم قالين لمناقشة تنفيذ مشاريع كبيرة، بما في ذلك محطة أكويو النووية، مضيفاً أن روسيا ستشارك في مراسم تحميل الوقود النووي في 27 أبريل في الوقت المناسب.وتشارك روسيا في بناء محطة أكويو النووية، التي بدأ العمل فيها في أبريل 2018، وهي أول محطة طاقة نووية في تركيا.ومن المتوقع أن تولد المحطة، التي ستزود بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتقدمة، نحو 35 مليار كيلوواط ساعة في العام، وتغطي حوالي 10٪ من احتياجات تركيا الكهربائية. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 20 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230329/أردوغان-محطة-أكويو-تكتسب-صفة-نووية-رسميا-في-أبريل-المقبل-1075281278.html

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فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وأردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم