https://sputnikarabic.ae/20230418/أردوغان-بوتين-يشارك-في-حفل-تسليم-الوقود-النووي-إلى-أكويو-عبر-تقنية-الفيديو-1076066175.html
أردوغان: بوتين يشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى أكويو عبر تقنية الفيديو
أردوغان: بوتين يشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى أكويو عبر تقنية الفيديو
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة، يوم 27 أبريل/نيسان، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T22:23+0000
2023-04-18T22:23+0000
2023-04-18T22:23+0000
فلاديمير بوتين
لقاء بوتين وأردوغان
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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أنقرة- سبوتنيك. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي أر تي" التلفزيونية: "إن شاء الله، في 27 أبريل، ستقام مراسم تسليم وقود نووي إلى محطة الطاقة النووية أكويو، وبالتالي ستحصل محطة الطاقة النووية على الوضع النووي. السيد بوتين المحترم، سينضم إلى الحفل عبر [تقنية] "الفيديو كونفرنس"".وفي الأول من أبريل/ نيسان، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين التقى مع المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم قالين لمناقشة تنفيذ مشاريع كبيرة، بما في ذلك محطة أكويو النووية، مضيفاً أن روسيا ستشارك في مراسم تحميل الوقود النووي في 27 أبريل في الوقت المناسب.وتشارك روسيا في بناء محطة أكويو النووية، التي بدأ العمل فيها في أبريل 2018، وهي أول محطة طاقة نووية في تركيا.ومن المتوقع أن تولد المحطة، التي ستزود بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتقدمة، نحو 35 مليار كيلوواط ساعة في العام، وتغطي حوالي 10٪ من احتياجات تركيا الكهربائية. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 20 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230329/أردوغان-محطة-أكويو-تكتسب-صفة-نووية-رسميا-في-أبريل-المقبل-1075281278.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وأردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وأردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أردوغان: بوتين يشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى أكويو عبر تقنية الفيديو
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة، يوم 27 أبريل/نيسان، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة، النووية عبر تقنية الفيديو.
أنقرة- سبوتنيك
. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي أر تي" التلفزيونية: "إن شاء الله، في 27 أبريل، ستقام مراسم تسليم وقود نووي إلى محطة الطاقة النووية أكويو، وبالتالي ستحصل محطة الطاقة النووية على الوضع النووي. السيد بوتين المحترم، سينضم إلى الحفل عبر [تقنية] "الفيديو كونفرنس"".
وفي الأول من أبريل/ نيسان، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين التقى مع المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم قالين لمناقشة تنفيذ مشاريع كبيرة، بما في ذلك محطة أكويو النووية، مضيفاً أن روسيا ستشارك في مراسم تحميل الوقود النووي في 27 أبريل في الوقت المناسب.
وتشارك روسيا في بناء محطة أكويو النووية
، التي بدأ العمل فيها في أبريل 2018، وهي أول محطة طاقة نووية في تركيا.
ومن المتوقع أن تولد المحطة، التي ستزود بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتقدمة، نحو 35 مليار كيلوواط ساعة في العام، وتغطي حوالي 10٪ من احتياجات تركيا الكهربائية. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 20 مليار دولار.