https://sputnikarabic.ae/20230418/إثيوبيا-تحذر-من-تدخل-قوة-خارجية-في-شؤون-السودان-بهدف-التصعيد-ونشر-الفوضى-1076031818.html
إثيوبيا تحذر من تدخل "قوة خارجية" في شؤون السودان بهدف التصعيد ونشر الفوضى
إثيوبيا تحذر من تدخل "قوة خارجية" في شؤون السودان بهدف التصعيد ونشر الفوضى
حذر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من تدخل أي قوة خارجية في الشؤون الداخلية للسودان، بقصد تصعيد الأوضاع الحالية ونشر الفوضى. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T08:28+0000
2023-04-18T08:28+0000
2023-04-18T08:28+0000
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وقال أحمد إن "أي تدخل في الشؤون السودانية برغبة السودان يجب أن تكون هادفة إلى تحقيق المصالحة وإحلال السلام في السودان الشقيق، وأي محاولة دون ذلك بدوافع وأجندات خفية تسعى إلى تدمير مقدرات البلاد، سوف تكون مدانة في محكمة التاريخ" وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن الشعب السوداني بطبيعته "لا يسمح بأي حال من الأحوال المساس بكرامته وحريته".وأشار إلى أن إثيوبيا تؤمن بأن الشعب السوداني لديه القدرة والحكمة لتجاوز هذه المحنة، فمن الصواب أن تكون الحلول حلولا سودانية.وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن رغبة الحكومة الإثيوبية وشعبها أن نرى "الشعب السوداني يحل المشكال بنفسه وبالحكمة المعهودة لديه، ونؤكد على أننا دائماً مع المصلحة العامة للسودان وشعبه.تستمر الاشتباكات في السودان لليوم الثالث على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وقد قتل حتى الآن نحو 100 مدني.
https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
إثيوبيا تحذر من تدخل "قوة خارجية" في شؤون السودان بهدف التصعيد ونشر الفوضى
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حذر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من تدخل أي قوة خارجية في الشؤون الداخلية للسودان، بقصد تصعيد الأوضاع الحالية ونشر الفوضى.
وقال أحمد إن "أي تدخل في الشؤون السودانية برغبة السودان يجب أن تكون هادفة إلى تحقيق المصالحة وإحلال السلام في السودان الشقيق، وأي محاولة دون ذلك بدوافع وأجندات خفية تسعى إلى تدمير مقدرات البلاد، سوف تكون مدانة في محكمة التاريخ" وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية
.
وأضاف "ندين بشدة جميع المحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للسودان بطرق غير مشروعة".
وتابع "الشعب السوداني لديه القدرة على حل الأزمة الحالية التي تواجه البلاد. الشعب السوداني الشقيق عبر تاريخه العريق (أثبت) أنه محب لاستقلاله ومتمسك بحريته وأنه شعب لا يتفاوض أبدا على كرامته الوطنية".
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن الشعب السوداني بطبيعته "لا يسمح بأي حال من الأحوال المساس بكرامته وحريته".
وأشار إلى أن إثيوبيا تؤمن بأن الشعب السوداني لديه القدرة والحكمة لتجاوز هذه المحنة، فمن الصواب أن تكون الحلول حلولا سودانية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن رغبة الحكومة الإثيوبية وشعبها أن نرى "الشعب السوداني يحل المشكال بنفسه وبالحكمة المعهودة لديه، ونؤكد على أننا دائماً مع المصلحة العامة للسودان وشعبه.
تستمر الاشتباكات في السودان لليوم الثالث على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وقد قتل حتى الآن نحو 100 مدني.