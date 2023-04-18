عربي
الخارجية الروسية تستدعي سفراء أميركا وبريطانيا وكندا جراء تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية
https://sputnikarabic.ae/20230418/إجلاء-عدد-كبير-من-المحتجزين-داخل-جامعة-الخرطوم-بسلام-وآخرون-ينتظرون-صور-1076048469.html
إجلاء عدد كبير من المحتجزين داخل جامعة الخرطوم بسلام وآخرون ينتظرون... صور
إجلاء عدد كبير من المحتجزين داخل جامعة الخرطوم بسلام وآخرون ينتظرون... صور
لا يزال عدد من الطلاب والعمال عالقين داخل حرم جامعة الخرطوم، لليوم الثالث على التوالي، جرّاء القتال الدموي الدائر في العاصمة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T11:39+0000
2023-04-18T11:39+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a0c93453782585c2fb285cd3214fe5.jpg
وناشدت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية لإجلاء العالقين داخل حرم الجامعة، فيما علمت "سبوتنيك" أنه جرى إجلاء 66 محتجزا منهم بالفعل، حيث وصلوا إلى حي المزاد (بحري) في العاصمة، فيما لا يزال هنالك 22 آخرون في حرم الجامعة، إذ يبلغ العدد الإحمالي لهم 88 محتجزا بينهم 20 عاملا و5 طالبات.وتقع الجامعة في موقع قريب من وزارة الدفاع ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الجمهوري، وهي منطقة تشهد قتالا عنيفا بالأسلحة الثقيلة فضلا عن قصف جوي بين حين وآخر ما يجعل خروج العالقين فيها أمرا في غاية الصعوبة ما لم تسري هدنة حقيقية وتفتح لهم ممرات آمنة.وتوفي أحد الطلاب المحتجزين فيما أصيب آخر بإصابة بالغة الخطورة، إثر تبادل إطلاق النار المتواصل في المنطقة المحيطة بالجامعة.وشكا الطلاب قلة المؤن من طعام وشراب، كما أبدوا تخوفهم من انقطاع المياه.يشار إلى أن لجنة أطباء السودان المركزية كانت قد أعلنت أن 144 مدنياً قتلوا منذ بداية الاشتباكات في البلاد، محذرة في بيان لها أن معدلات القتل والإصابات تتزايد "بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا يُحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس… إضافةً لتعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين".من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية أنّ "عدداً من مستشفيات الخرطوم التسعة التي تستقبل المدنيين المصابين، تعاني من نفاد وحدات الدم ومعدات نقل الدم وسوائل الحقن الوريدي وغيرها من الإمدادات الحيوية".
https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26e0615b812cf77298a52aa5c2e89416.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

إجلاء عدد كبير من المحتجزين داخل جامعة الخرطوم بسلام وآخرون ينتظرون... صور

11:39 GMT 18.04.2023
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
لا يزال عدد من الطلاب والعمال عالقين داخل حرم جامعة الخرطوم، لليوم الثالث على التوالي، جرّاء القتال الدموي الدائر في العاصمة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.
وناشدت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية لإجلاء العالقين داخل حرم الجامعة، فيما علمت "سبوتنيك" أنه جرى إجلاء 66 محتجزا منهم بالفعل، حيث وصلوا إلى حي المزاد (بحري) في العاصمة، فيما لا يزال هنالك 22 آخرون في حرم الجامعة، إذ يبلغ العدد الإحمالي لهم 88 محتجزا بينهم 20 عاملا و5 طالبات.
© Photoطلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
© Photoطلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
© Photoطلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي
3/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
© Photoطلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
© Photoطلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي
5/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
© Photoطلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
© Photoطلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي
7/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
© Photoطلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي
8/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
1/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
2/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
3/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
4/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
5/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
6/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
7/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
8/8
© Photo
طلاب محتجزون داخل حرم جامعة الخرطوم نتيجة للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع
وتقع الجامعة في موقع قريب من وزارة الدفاع ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الجمهوري، وهي منطقة تشهد قتالا عنيفا بالأسلحة الثقيلة فضلا عن قصف جوي بين حين وآخر ما يجعل خروج العالقين فيها أمرا في غاية الصعوبة ما لم تسري هدنة حقيقية وتفتح لهم ممرات آمنة.
وتوفي أحد الطلاب المحتجزين فيما أصيب آخر بإصابة بالغة الخطورة، إثر تبادل إطلاق النار المتواصل في المنطقة المحيطة بالجامعة.
وشكا الطلاب قلة المؤن من طعام وشراب، كما أبدوا تخوفهم من انقطاع المياه.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
ماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو
15 أبريل, 11:30 GMT
يشار إلى أن لجنة أطباء السودان المركزية كانت قد أعلنت أن 144 مدنياً قتلوا منذ بداية الاشتباكات في البلاد، محذرة في بيان لها أن معدلات القتل والإصابات تتزايد "بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا يُحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس… إضافةً لتعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين".
من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية أنّ "عدداً من مستشفيات الخرطوم التسعة التي تستقبل المدنيين المصابين، تعاني من نفاد وحدات الدم ومعدات نقل الدم وسوائل الحقن الوريدي وغيرها من الإمدادات الحيوية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو15 أبريل, 11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала