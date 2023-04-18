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إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بالقدس
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بالقدس
أصيب إسرائيليان، صباح اليوم الثلاثاء، لدى إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T06:32+0000
2023-04-18T06:32+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جراح المصابيْن وصفت بالطفيفة والمتوسطة.ووصلت العديد من قوات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان إطلاق النار وبدأت في البحث عن منفذ الهجوم الذي فر من المكان.وعثرت الشرطة على سلاح من نوع "كارلو"، بالقرب من مكان الهجوم.وتعمل قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة وتجري عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه به في إطلاق النار من الأرض والجو بمساعدة مروحية تابعة للشرطة.وأجرى قائد شرطة القدس، دورون تورغمان، تقييما للوضع في موقع الهجوم مع قادة القوات وأعطى تعليمات بمواصلة مطاردة الفلسطيني منفذ العملية، وفق الصحيفة.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، توترا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة على خلفية عمليات اعتقال واسعة تقوم بها القوات الإسرائيلية في المدن والبلدات الفلسطينية، تتخللها عمليات اغتيال، يرد عليها الفلسطينيون بهجمات فردية.
https://sputnikarabic.ae/20230415/حماس-تظل-المقاومة-بمختلف-الجبهات-في-حالة-إسناد-لشعبنا-1075960404.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار الضفة الغربية

إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بالقدس

06:32 GMT 18.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أصيب إسرائيليان، صباح اليوم الثلاثاء، لدى إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جراح المصابيْن وصفت بالطفيفة والمتوسطة.
ووصلت العديد من قوات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان إطلاق النار وبدأت في البحث عن منفذ الهجوم الذي فر من المكان.
وعثرت الشرطة على سلاح من نوع "كارلو"، بالقرب من مكان الهجوم.
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وتعمل قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة وتجري عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه به في إطلاق النار من الأرض والجو بمساعدة مروحية تابعة للشرطة.
وأجرى قائد شرطة القدس، دورون تورغمان، تقييما للوضع في موقع الهجوم مع قادة القوات وأعطى تعليمات بمواصلة مطاردة الفلسطيني منفذ العملية، وفق الصحيفة.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، توترا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة على خلفية عمليات اعتقال واسعة تقوم بها القوات الإسرائيلية في المدن والبلدات الفلسطينية، تتخللها عمليات اغتيال، يرد عليها الفلسطينيون بهجمات فردية.
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