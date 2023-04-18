https://sputnikarabic.ae/20230418/إصابة-شخصين-في-إطلاق-نار-بالقدس-والشرطة-تبحث-عن-الجاني-1076030474.html
إصابة شخصين بإطلاق نار في القدس والشرطة تبحث عن الجاني
إصابة شخصين بإطلاق نار في القدس والشرطة تبحث عن الجاني
أصيب شخصان جراء إطلاق نار قرب قاعدة للشرطة الحدودية في القدس صباح يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T07:56+0000
2023-04-18T07:56+0000
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وذكرت صحيفة "ذا جيروزاليم بوست" نقلاً عن المتحدث باسم الشرطة أن الرجلين المصابين هما رجلان متشددان دينياً كانا في طريقهما من صلاة الصباح، وتم نقلهما إلى مراكز طبية لتلقي العلاج.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن طائرة هليكوبتر شاركت في البحث عن مطلق النار، وأن السلاح المستخدم في الحادث قد تم العثور عليه بالفعل.وفقًا لتصريحات الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن "قوة كبيرة من الشرطة والشرطة الحدودية تعمل في المنطقة في هذا الوقت وتجري عمليات بحث شاملة عن المشتبه به المشارك في إطلاق النار صباحاً بالقرب من تقاطع شمعون هاتزاديك. ويقوم المسؤولون بالبحث من الأرض والجو مع مساعدة طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة".وذكرت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس أنها نجحت في إحباط هجوم طعن كان مخططًا له خلال احتفالات عيد الفصح اليهودي في القدس.وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت الشرطة الإسرائيلية بتعزيز إجراءات الأمن في البلدة القديمة في القدس، حيث يجتمع آلاف الزائرين المسيحيين واليهود والمسلمين للاحتفال بأعياد دينه. تجري احتفالات هذا العام وسط تصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك النزاع حول وضع المسجد الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230415/إسرائيل-تشدد-من-إجراءاتها-العسكرية-في-محيط-القدس-1075953084.html
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العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن
العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إصابة شخصين بإطلاق نار في القدس والشرطة تبحث عن الجاني
07:56 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
أصيب شخصان جراء إطلاق نار قرب قاعدة للشرطة الحدودية في القدس صباح يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "ذا جيروزاليم بوست" نقلاً عن المتحدث باسم الشرطة أن الرجلين المصابين هما رجلان متشددان دينياً كانا في طريقهما من صلاة الصباح، وتم نقلهما إلى مراكز طبية لتلقي العلاج.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية
أن طائرة هليكوبتر شاركت في البحث عن مطلق النار، وأن السلاح المستخدم في الحادث قد تم العثور عليه بالفعل.
وفقًا لتصريحات الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن "قوة كبيرة من الشرطة والشرطة الحدودية تعمل في المنطقة في هذا الوقت وتجري عمليات بحث شاملة عن المشتبه به المشارك في إطلاق النار صباحاً بالقرب من تقاطع شمعون هاتزاديك. ويقوم المسؤولون بالبحث من الأرض والجو مع مساعدة طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة".
وذكرت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس أنها نجحت في إحباط هجوم طعن كان مخططًا له خلال احتفالات عيد الفصح اليهودي في القدس.
وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت الشرطة الإسرائيلية بتعزيز إجراءات الأمن في البلدة القديمة في القدس، حيث يجتمع آلاف الزائرين المسيحيين واليهود والمسلمين للاحتفال بأعياد دينه. تجري احتفالات هذا العام وسط تصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك النزاع حول وضع المسجد الأقصى.