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https://sputnikarabic.ae/20230418/إعلام-مقتل-21-شخصا-وإجلاء-أكثر-من-70-مريضا-في-حريق-بمستشفى-في-العاصمة-الصينية-1076057467.html
إعلام: مقتل 21 شخصا وإجلاء أكثر من 70 مريضا في حريق بمستشفى في العاصمة الصينية
إعلام: مقتل 21 شخصا وإجلاء أكثر من 70 مريضا في حريق بمستشفى في العاصمة الصينية
قالت تقارير إعلامية إن حريقا شب في أحد مستشفيات بكين، قتل ما لا يقل عن 21 شخصا. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T16:29+0000
2023-04-18T16:29+0000
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بكين - سبوتنيك. ووفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي (CCTV) اليوم الثلاثاء، عن الشرطة المحلية، فقد لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم بسبب حريق في مستشفى تشانغفنغ بالعاصمة الصينية بكين.وذكر التقرير أن خدمات الإنقاذ تلقت رسائل حول الحريق الساعة 12:57 صباحًا بتوقيت بكين (04:57 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، مضيفًا أن 21 شخصًا لقوا حتفهم، وتم إجلاء 71 مريضًا من مبنى المستشفى.وأوضح أن خدمات الطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث بعد التقارير الأولى، واكتملت عملية الإنقاذ، بحسب الإذاعة، لافتة إلى أنه تم توضيح أسباب الحريق.طالع أيضا: مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا خلال حريق في مصنع وسط الصين... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230418/مقتل-11-شخصا-إثر-نشوب-حريق-في-مصنع-بشرقي-الصين-1076027747.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الصين

إعلام: مقتل 21 شخصا وإجلاء أكثر من 70 مريضا في حريق بمستشفى في العاصمة الصينية

16:29 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / XINHUAحريق الصين
حريق الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / XINHUA
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قالت تقارير إعلامية إن حريقا شب في أحد مستشفيات بكين، قتل ما لا يقل عن 21 شخصا.
بكين - سبوتنيك. ووفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي (CCTV) اليوم الثلاثاء، عن الشرطة المحلية، فقد لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم بسبب حريق في مستشفى تشانغفنغ بالعاصمة الصينية بكين.
عاصفة ترابية و رملية في بكين، الصين 11 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
مقتل 11 شخصا إثر نشوب حريق في مصنع بشرقي الصين
04:49 GMT
وذكر التقرير أن خدمات الإنقاذ تلقت رسائل حول الحريق الساعة 12:57 صباحًا بتوقيت بكين (04:57 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، مضيفًا أن 21 شخصًا لقوا حتفهم، وتم إجلاء 71 مريضًا من مبنى المستشفى.
وأوضح أن خدمات الطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث بعد التقارير الأولى، واكتملت عملية الإنقاذ، بحسب الإذاعة، لافتة إلى أنه تم توضيح أسباب الحريق.
طالع أيضا: مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا خلال حريق في مصنع وسط الصين... فيديو
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