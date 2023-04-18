https://sputnikarabic.ae/20230418/إيقاف-قياديين-بارزين-في-حركة-النهضة-والمسؤول-السابق-عن-العمل-الطلابي-1076044116.html
إيقاف قياديين بارزين في حركة النهضة والمسؤول السابق عن العمل الطلابي
إيقاف قياديين بارزين في حركة النهضة والمسؤول السابق عن العمل الطلابي
أوقفت السلطات التونسية قياديين بارزين في حركة النهضة، إضافة إلى المسؤول السابق عن العمل الطلابي بالحركة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T11:13+0000
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ووفق تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أكدت عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، المحامية منية بوعلي، أنه تم إيقاف القياديين بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني والمسؤول السابق عن العمل الطلابي بالحركة محمد شنيبة.وأشارت بو علي، الى أنه تم اقتيادهم الى ثكنة العوينة في انتظار استنطاقهم، مؤكدة بأنه تم منع هيئة الدفاع عن حضور جلسات الاستنطاق على حد قولها.يشار الى أن فرقة أمنية داهمت مساء أمس منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتونس العاصمة، واقتادته الى ثكنة العوينة بعد تفتيش منزله على خلفية قضية تتعلق بتصريحات، كان أدلى بها خلال الآونة الأخيرة، ووصفتها وزارة الداخلية التونسية بالتحريضية.طالع أيضا: تونس.. السجن لوزير سابق بحركة النهضة لـ "اجتياز الحدود دون رخصة وحيازة عملة صعبة"
https://sputnikarabic.ae/20230417/الشرطة-التونسية-توقف-راشد-الغنوشي-وتداهم-منزله-1076024520.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيقاف قياديين بارزين في حركة النهضة والمسؤول السابق عن العمل الطلابي
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أوقفت السلطات التونسية قياديين بارزين في حركة النهضة، إضافة إلى المسؤول السابق عن العمل الطلابي بالحركة.
ووفق تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أكدت عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي، المحامية منية بوعلي، أنه تم إيقاف القياديين بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني والمسؤول السابق عن العمل الطلابي بالحركة محمد شنيبة.
وأشارت بو علي
، الى أنه تم اقتيادهم الى ثكنة العوينة في انتظار استنطاقهم، مؤكدة بأنه تم منع هيئة الدفاع عن حضور جلسات الاستنطاق على حد قولها.
وأوضحت عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحركة، بأن الهيئة ليس لديها أي معطيات حول التهم الموجهة إليهم.
يشار الى أن فرقة أمنية داهمت مساء أمس منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتونس العاصمة، واقتادته الى ثكنة العوينة بعد تفتيش منزله على خلفية قضية تتعلق بتصريحات، كان أدلى بها خلال الآونة الأخيرة، ووصفتها وزارة الداخلية التونسية بالتحريضية.