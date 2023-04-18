https://sputnikarabic.ae/20230418/البرهان-سنلتزم-بالهدنة-المقترحة-من-قبل-قوى-إقليمية-1076050260.html

البرهان: سنلتزم بالهدنة المقترحة من قبل قوى إقليمية

البرهان: سنلتزم بالهدنة المقترحة من قبل قوى إقليمية

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن قواته ستلتزم بالهدنة المقترحة من قبل قوى إقليمية والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السادسة مساء... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T12:59+0000

2023-04-18T12:59+0000

2023-04-18T12:59+0000

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وقال البرهان لشبكة "سي إن إن": "لم نتفق على وقت البدء، لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية، بأن تمتد (الهدنة) لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً اليوم".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، إلا أنها عادت واتهمت الجيش السوداني بخرق الهدنة.وتتكون الآلية الثلاثية من بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).وكانت المعارك قد تواصلت لليوم الرابع على التوالي، بين قوات الجيش والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم.وتدور منذ يوم الجمعة الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ويواصل الجانبان، طوال الأيام الماضية، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230418/الدعم-السريع-تعلن-أن-الجيش-قصف-بالطيران-موقعا-يضم-عددا-من-جنوده-الأسرى-لديها-1076037862.html

https://sputnikarabic.ae/20230418/دقلو-وافقنا-على-تطبيق-هدنة-إنسانية-لمدة-يوم-لضمان-مرور-آمن-للمدنيين-وإجلاء-الجرحى-1076033525.html

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