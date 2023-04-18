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البرهان: قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي
البرهان: قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن قوات الدعم السريع حاولت أسره وقتله، خلال المعارك الدائرة في الخرطوم. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T07:52+0000
2023-04-18T07:54+0000
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قوات الدعم السريع السودانية
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وقال البرهان لشبكة CNN يوم الإثنين إنه "تم طرح بالأمس واليوم اقتراحا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتم الاتفاق عليه، للأسف، لم يلتزم به، يمكنك الآن سماع محاولات اقتحام مقر الجيش وهجمات الهاون العشوائية، إنه يستخدم فترة التوقف لأسباب إنسانية من أجل مواصلة القتال"، وأضاف "قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي".وقال إن القوات "تسعى للقبض عليه (البرهان) وتقديمه إلى العدالة بسبب ارتكاب العديد من أعمال الخيانة ضد الشعب السوداني، ونحن نقاتل من أجل كل الشعب السوداني، وسنقدم جميع الأطراف المسؤولة إلى العدالة ونقدم لهم محاكمة عادلة".في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن البرهان أصدر قرارا بحل قوات "الدعم السريع"، وإعلانها "جماعة متمردة"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
https://sputnikarabic.ae/20230417/مصر-والسعودية-تؤكدان-ضرورة-بذل-الجهود-للحفاظ-على-استقرار-السودان-وشعبه-1076022480.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, قوات الدعم السريع السودانية

البرهان: قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي

07:52 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 18.04.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن قوات الدعم السريع حاولت أسره وقتله، خلال المعارك الدائرة في الخرطوم.
وقال البرهان لشبكة CNN يوم الإثنين إنه "تم طرح بالأمس واليوم اقتراحا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتم الاتفاق عليه، للأسف، لم يلتزم به، يمكنك الآن سماع محاولات اقتحام مقر الجيش وهجمات الهاون العشوائية، إنه يستخدم فترة التوقف لأسباب إنسانية من أجل مواصلة القتال"، وأضاف "قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي".
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وعندما سُئل متحدث باسم قوات "الدعم السريع" عن هذا الادعاء، قال للشبكة إن قواته كانت تحاول الالتزام بوقف إطلاق النار لكن "هم يواصلون إطلاق النار مما لا يترك أي خيار آخر سوى أن تدافع قوات الدعم السريع عن نفسها وترد".
وقال إن القوات "تسعى للقبض عليه (البرهان) وتقديمه إلى العدالة بسبب ارتكاب العديد من أعمال الخيانة ضد الشعب السوداني، ونحن نقاتل من أجل كل الشعب السوداني، وسنقدم جميع الأطراف المسؤولة إلى العدالة ونقدم لهم محاكمة عادلة".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن البرهان أصدر قرارا بحل قوات "الدعم السريع"، وإعلانها "جماعة متمردة"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
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