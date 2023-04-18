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https://sputnikarabic.ae/20230418/الجمارك-السعودية-تقر-غرامة-على-المسافرين-في-هذه-الحالة-1076052685.html
الجمارك السعودية تقر غرامة على المسافرين في هذه الحالة
الجمارك السعودية تقر غرامة على المسافرين في هذه الحالة
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية غرامة على المسافرين الذين لا يبلغون عما يحملونه من مبالغ مالية أو معادن ثمينة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T13:56+0000
2023-04-18T13:56+0000
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ووفقا لبيان نشرته "عكاظ" السعودية، أكدت الهيئة أنها قررت غرامة 25% من قيمة المضبوطات التي لم يبلغ عنها المسافرون.وجاء فيه: "عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح عن المبالغ والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها على 60,000 ريال أو أكثر، يعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى و50% عند التكرار".وناشدت الهيئة المسافرين بضرورة الإقرار عن المبالغ والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال سعودي أو أكثر.ولفتت إلى أن هذا النظام متاح "عبر نظامي "ios" أو "Google play"، أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة "zatca.gov.sa"، وتعبئة النموذج المخصص لذلك، أو من خلال التوجُّه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة".وأشارت الهيئة إلى ضرورة "تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه"، بمعنى صك ملكيته أو ما إلى ذلك.طالع أيضا: الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب كوكايين داخل أحشاء مسافرين... صور
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أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

الجمارك السعودية تقر غرامة على المسافرين في هذه الحالة

13:56 GMT 18.04.2023
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
CC0 / GDJ / pixabay
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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية غرامة على المسافرين الذين لا يبلغون عما يحملونه من مبالغ مالية أو معادن ثمينة.
ووفقا لبيان نشرته "عكاظ" السعودية، أكدت الهيئة أنها قررت غرامة 25% من قيمة المضبوطات التي لم يبلغ عنها المسافرون.
وجاء فيه: "عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح عن المبالغ والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها على 60,000 ريال أو أكثر، يعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى و50% عند التكرار".
وناشدت الهيئة المسافرين بضرورة الإقرار عن المبالغ والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال سعودي أو أكثر.
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وعن طريقة الإقرار شدد البيان على "أهمية التزام المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها بالإقرار عنها إلكترونياً قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج، وذلك من خلال تطبيق "ZATCA" للأجهزة الذكية".

ولفتت إلى أن هذا النظام متاح "عبر نظامي "ios" أو "Google play"، أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة "zatca.gov.sa"، وتعبئة النموذج المخصص لذلك، أو من خلال التوجُّه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة".
وأشارت الهيئة إلى ضرورة "تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه"، بمعنى صك ملكيته أو ما إلى ذلك.
طالع أيضا: الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب كوكايين داخل أحشاء مسافرين... صور
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