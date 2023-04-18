https://sputnikarabic.ae/20230418/الخارجية-الروسية-الغرب-يقوم-بعسكرة-الفضاء-المعلوماتي-ويهدد-بصدام-مسلح-1076026849.html

الخارجية الروسية: الغرب يقوم بعسكرة الفضاء المعلوماتي ويهدد بصدام مسلح

الخارجية الروسية: الغرب يقوم بعسكرة الفضاء المعلوماتي ويهدد بصدام مسلح

صرح مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة وحلفائها يقومون بعسكرة الفضاء المعلوماتي... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T01:00+0000

2023-04-18T01:00+0000

2023-04-18T01:00+0000

الخارجية الروسية

الولايات المتحدة الأمريكية

هجوم سيبراني ضد روسيا

هجمات سيبرانية

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ليوكمانوف للوكالة، "الولايات المتحدة وحلفاؤها يتحدثون عن عسكرة فضاء المعلومات". مشدداً على أن هذا يتعارض بشكل أساسي مع نهج روسيا "ومع توجهات معظم الدول في العالم".ومن الأمثلة الواضحة على هذه السياسة الأمريكية، حسب قوله، هو إنشاء في هذا البلد رسميا ما يسمى بالقيادة السيبرانية العاملة داخل القوات المسلحة.وقال مدير إدارة أمن المعلومات الدولية، "هذه هياكل قائمة رسميا التي تستخدم "ترسانة" تكنولوجيا المعلومات، والوصول إلى هذه التقنيات، بما في ذلك أجهزة الاتصال للمستخدمين العاديين".وشدد مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية على أن "كل هذه الأمور خطيرة للغاية. سلسلة من مثل هذه الأحداث يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى تدمير الاتصالات بين الدول، ولكن أيضا، إلى مواجهة مسلحة".

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الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, هجوم سيبراني ضد روسيا, هجمات سيبرانية, روسيا