عربي
الخارجية الروسية تستدعي سفراء أميركا وبريطانيا وكندا جراء تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية
https://sputnikarabic.ae/20230418/الخارجية-الروسية-تستدعي-سفراء-أميركا-وبريطانيا-وكندا-جراء-تدخلهم-في-شؤون-البلاد-الداخلية-1076048155.html
الخارجية الروسية تستدعي سفراء أميركا وبريطانيا وكندا جراء تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية
الخارجية الروسية تستدعي سفراء أميركا وبريطانيا وكندا جراء تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنها استدعت سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، على خلفية تدخلهم في شؤون روسيا الداخلية. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T11:36+0000
2023-04-18T11:36+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778045_0:470:1365:1238_1920x0_80_0_0_e46a0c602bf918dd84cc895ffa8548c1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "تم استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى وزارة الخارجية جراء التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا وممارسة أنشطة تخالف الوضع الدبلوماسي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778045_0:342:1365:1366_1920x0_80_0_0_57923b389dece82dd84429e9048a07fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية تستدعي سفراء أميركا وبريطانيا وكندا جراء تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية

11:36 GMT 18.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنها استدعت سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، على خلفية تدخلهم في شؤون روسيا الداخلية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "تم استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى وزارة الخارجية جراء التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا وممارسة أنشطة تخالف الوضع الدبلوماسي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو15 أبريل, 11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала