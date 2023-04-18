https://sputnikarabic.ae/20230418/الخارجية-الروسية-تستدعي-سفراء-أميركا-وبريطانيا-وكندا-جراء-تدخلهم-في-شؤون-البلاد-الداخلية-1076048155.html
الخارجية الروسية تستدعي سفراء أميركا وبريطانيا وكندا جراء تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية
الخارجية الروسية تستدعي سفراء أميركا وبريطانيا وكندا جراء تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنها استدعت سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، على خلفية تدخلهم في شؤون روسيا الداخلية. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T11:36+0000
2023-04-18T11:36+0000
2023-04-18T11:36+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "تم استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى وزارة الخارجية جراء التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا وممارسة أنشطة تخالف الوضع الدبلوماسي".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تستدعي سفراء أميركا وبريطانيا وكندا جراء تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية
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يتبع
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنها استدعت سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، على خلفية تدخلهم في شؤون روسيا الداخلية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "تم استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى وزارة الخارجية جراء التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا وممارسة أنشطة تخالف الوضع الدبلوماسي".