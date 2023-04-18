عربي
https://sputnikarabic.ae/20230418/الخارجية-الروسية-واشنطن-ليست-مستعدة-لأي-خطوات-ملموسة-لوقف-التصعيد-حول-كوريا-الشمالية-1076027930.html
الخارجية الروسية: واشنطن ليست مستعدة لأي خطوات ملموسة لوقف التصعيد حول كوريا الشمالية
الخارجية الروسية: واشنطن ليست مستعدة لأي خطوات ملموسة لوقف التصعيد حول كوريا الشمالية
أعلن رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم الثلاثاء، أن تزايد وتيرة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية هو رد فعل على الأفعال... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T05:27+0000
2023-04-18T05:30+0000
الخارجية الروسية
روسيا
الصين
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778045_0:470:1365:1238_1920x0_80_0_0_e46a0c602bf918dd84cc895ffa8548c1.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال إيليتشيف لوكالة سبوتنيك، "الكوريون الشماليون مجبرون على الرد على ما يفعله الأمريكيون، والدائرة المفرغة مستمرة".وأشار إلى أن الولايات المتحدة فقط تقوم بتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، على الرغم من الخطوات التي اتخذتها بيونغ يانغ لتهدئة الوضع، بما في ذلك تفكيك الأنفاق في موقع فونجري للتجارب النووية.وأضاف إيليتشيف، "نتحدث مع الصين حول ضرورة النظر في أسباب التصعيد الحالي، لأنهم [الولايات المتحدة وحلفاؤها] غير مستعدين لأية خطوات ملموسة لوقف التصعيد".وتابع إيليتشيف: "لدينا مشروع قرار وخطة تسوية تدريجية، والتي نقترح فيها أن نبدأ بالقضايا الإنسانية".وفي 13 أبريل/نيسان ، اختبرت كوريا الشمالية لأول مرة صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18"وأشرف رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخصيا على عملية الإطلاق، حيث حلق الصاروخ لحوالي 1000 كيلومتر ووصل إلى ارتفاع 3000 كيلومتر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وفي إطار الجهود لتعزيز الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في نفس اليوم، تدريب سنوي مشترك واسع النطاق للقوات الجوية لكوريا الجنوبية، يستمر 12 يومًا.
https://sputnikarabic.ae/20230417/مبعوث-الصين-لدى-الأمم-المتحدة-على-واشنطن-وحلفائها-وقف-التدريبات-بالقرب-من-بلادنا-1076024694.html
الصين
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778045_0:342:1365:1366_1920x0_80_0_0_57923b389dece82dd84429e9048a07fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, روسيا, الصين, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية, روسيا, الصين, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: واشنطن ليست مستعدة لأي خطوات ملموسة لوقف التصعيد حول كوريا الشمالية

05:27 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 05:30 GMT 18.04.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم الثلاثاء، أن تزايد وتيرة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية هو رد فعل على الأفعال الأمريكية، لكن واشنطن وحلفاءها ليسوا مستعدين لأية خطوات ملموسة لتهدئة الموقف.
موسكو- سبوتنيك. وقال إيليتشيف لوكالة سبوتنيك، "الكوريون الشماليون مجبرون على الرد على ما يفعله الأمريكيون، والدائرة المفرغة مستمرة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة فقط تقوم بتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، على الرغم من الخطوات التي اتخذتها بيونغ يانغ لتهدئة الوضع، بما في ذلك تفكيك الأنفاق في موقع فونجري للتجارب النووية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة: على واشنطن وحلفائها وقف التدريبات بالقرب من بلادنا
أمس, 20:09 GMT
وأضاف إيليتشيف، "نتحدث مع الصين حول ضرورة النظر في أسباب التصعيد الحالي، لأنهم [الولايات المتحدة وحلفاؤها] غير مستعدين لأية خطوات ملموسة لوقف التصعيد".
وتابع إيليتشيف: "لدينا مشروع قرار وخطة تسوية تدريجية، والتي نقترح فيها أن نبدأ بالقضايا الإنسانية".
وفي 13 أبريل/نيسان ، اختبرت كوريا الشمالية لأول مرة صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18"وأشرف رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخصيا على عملية الإطلاق، حيث حلق الصاروخ لحوالي 1000 كيلومتر ووصل إلى ارتفاع 3000 كيلومتر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي إطار الجهود لتعزيز الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في نفس اليوم، تدريب سنوي مشترك واسع النطاق للقوات الجوية لكوريا الجنوبية، يستمر 12 يومًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала