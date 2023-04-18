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القوات الروسية تسيطر على 3 أحياء في شمال ووسط وجنوب أرتيوموفسك
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-أحياء-في-شمال-ووسط-وجنوب-أرتيوموفسك---1076049835.html
القوات الروسية تسيطر على 3 أحياء في شمال ووسط وجنوب أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على 3 أحياء في شمال ووسط وجنوب أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية المهاجمة تمكنت من السيطرة على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T12:36+0000
2023-04-18T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من مدينة أرتيوموفسك".وتابعت الدفاع الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، استهدف الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش، وكذلك مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية"، وحدات من القوات الأوكرانية المتقدمة لشن هجوم مضاد في منطقة تشاسوف يار وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وكانت الدفاع الروسية، قد أفادت أمس، بأن القوات الروسية تواصل تنفيذ عمليات هجومية قتالية عالية الكثافة للسيطرة على الأحياء في المناطق الغربية من مدينة أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230418/القوات-الروسية-تستهدف-قيادة-اللواءين-الأوكرانيين-25-المجوقل-و110-الميكانيكي--1076049467.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تسيطر على 3 أحياء في شمال ووسط وجنوب أرتيوموفسك

12:36 GMT 18.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية المهاجمة تمكنت من السيطرة على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من مدينة أرتيوموفسك".

وبينت الدفاع الروسية، أن "وحدات القوات المحمولة جوا العاملة والوحدات التابعة لمجموعة القوات الجنوبية، توفر الدعم للقوات الهجومية لتحرير المدينة ومنع محاولات العدو لشن هجوم مضاد من محاور".

راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف قيادة اللواءين الأوكرانيين 25 المجوقل و110 الميكانيكي
12:21 GMT
وتابعت الدفاع الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، استهدف الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش، وكذلك مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية"، وحدات من القوات الأوكرانية المتقدمة لشن هجوم مضاد في منطقة تشاسوف يار وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وكانت الدفاع الروسية، قد أفادت أمس، بأن القوات الروسية تواصل تنفيذ عمليات هجومية قتالية عالية الكثافة للسيطرة على الأحياء في المناطق الغربية من مدينة أرتيوموفسك.
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