https://sputnikarabic.ae/20230418/خبير-السعودية-لن-تسارع-لنجدة-نتنياهو-1076053087.html

خبير: السعودية لن تسارع لنجدة نتنياهو

خبير: السعودية لن تسارع لنجدة نتنياهو

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T13:53+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: السعودية لن تسارع لنجدة نتنياهو خبير: السعودية لن تسارع لنجدة نتنياهو

نتانياهو يعتبر السلام مع السعودية "خطوة كبيرة" لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الإسرائيلي جاك خوري:هل تستطيع القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم مضاد آخر في أبريل؟ وهو ما استبعده الخبير العسكري الاستراتيجي عمر معربوني إذ قال:اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان لليوم الرابع، واجتماع أمني مصري لبحث الأزمة. عن هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي:بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عوض الله نوا:بريكس تتفوق على مجموعة السبع بدعم نمو الاقتصاد العالمي. حول ذلك قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني:مشروع "رحمة" الرمضاني لمساعدة المحتاجين، وعن هذا الموضوع قال الشاب المسيحي إياد عياد:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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