https://sputnikarabic.ae/20230418/خبير-السعودية-لن-تسارع-لنجدة-نتنياهو-1076053087.html
خبير: السعودية لن تسارع لنجدة نتنياهو
خبير: السعودية لن تسارع لنجدة نتنياهو
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T13:53+0000
2023-04-18T13:53+0000
2023-04-18T13:53+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: السعودية لن تسارع لنجدة نتنياهو
خبير: السعودية لن تسارع لنجدة نتنياهو
نتانياهو يعتبر السلام مع السعودية "خطوة كبيرة" لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الإسرائيلي جاك خوري:هل تستطيع القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم مضاد آخر في أبريل؟ وهو ما استبعده الخبير العسكري الاستراتيجي عمر معربوني إذ قال:اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان لليوم الرابع، واجتماع أمني مصري لبحث الأزمة. عن هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي:بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عوض الله نوا:بريكس تتفوق على مجموعة السبع بدعم نمو الاقتصاد العالمي. حول ذلك قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني:مشروع "رحمة" الرمضاني لمساعدة المحتاجين، وعن هذا الموضوع قال الشاب المسيحي إياد عياد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: السعودية لن تسارع لنجدة نتنياهو
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
نتانياهو يعتبر السلام مع السعودية "خطوة كبيرة" لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الإسرائيلي جاك خوري:
"إن أي تقارب مرتبط بإرادة ورعاية أمريكية. المشهد لا يوحي بأن هنالك إمكانية لهذا التقارب بهذه المرحلة، ولا أعتقد أن السعودية ستسارع بإعطاء نتنياهو نوعا من طوق النجاة".
هل تستطيع القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم مضاد آخر في أبريل؟ وهو ما استبعده الخبير العسكري الاستراتيجي عمر معربوني إذ قال:
"الواقع الميداني يدل على فشل أي هجوم لأن القوات الأوكرانية في جبهات خيرسون وزابوروجيه وماريينكا مسيطر عليها بشكل كامل، ولا يبق سوى ارتكاب حماقة استهداف شبه جزيرة القرم بعمليات إنزال جوي وتغطية نارية كثيفة وهذا أيضا مستحيل".
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان لليوم الرابع، واجتماع أمني مصري لبحث الأزمة. عن هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي:
"القاهرة على مسافة واحدة من كل الأطراف وتتحرك لضمان أمن الموقوفين، ودقلو أكد أنهم سيعودون إلى بلادهم".
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عوض الله نوا:
"ما يحدث في السودان حرب شاملة وصوملة بتورط مباشر من الرباعية، كخطة لتفكيك القوات المسلحة والاستعاضة عنها بقوات تخدم مصالحهم، لذلك اتصل دقلو بوزير الخارجية الأمريكي ليطلب منه غطاء جويا".
بريكس تتفوق على مجموعة السبع بدعم نمو الاقتصاد العالمي. حول ذلك قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني:
"لأول مرة نشهد هذا التفوق بسبب أزمة اقتصادات مجموعة السبع وانهيار بنوك أمريكية وارتفاع أسعار الطاقة، فأصبحت بريكس تنمو بنسبة 9% وتسيطر على 18% من الاستثمارات العالمية المباشرة، وهذه بداية نظام اقتصادي عالمي جديد".
مشروع "رحمة" الرمضاني لمساعدة المحتاجين، وعن هذا الموضوع قال الشاب المسيحي إياد عياد:
"منذ 5 سنين وأنا أقوم بوضع ثلاث تمرات وزجاجة ماء عندما كان وضعي المادي جيدا ولكن الآن بعد أن تراجع وضعي الاقتصادي أصبحت أضع تمرة واحدة وزجاجة ماء. هكذا نحن متعايشون مع الأخوة المسلمين منذ مدة طويلة".
التفاصيل في الملف الصوتي...