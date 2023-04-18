https://sputnikarabic.ae/20230418/خريطة-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-1076052493.html
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
ما زالت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متواصلة لليوم الثاني على التوالي، وتوزعت على أغلب التراب السوداني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T13:44+0000
2023-04-18T13:44+0000
2023-04-18T13:44+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/12/1076052274_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_e734a62a921e5edbb9d521c296aa3d37.png
وكانت أبرز بؤر التوتر خلال الساعات الماضية كالتالي:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/12/1076052274_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e890cd800c3aad0c4ff81d0e7d6e929a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, инфографика
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
تابعنا عبر
ما زالت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متواصلة لليوم الثاني على التوالي، وتوزعت على أغلب التراب السوداني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
وكانت أبرز بؤر التوتر خلال الساعات الماضية كالتالي: