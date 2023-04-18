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https://sputnikarabic.ae/20230418/خريطة-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-1076052493.html
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
ما زالت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متواصلة لليوم الثاني على التوالي، وتوزعت على أغلب التراب السوداني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T13:44+0000
2023-04-18T13:44+0000
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وكانت أبرز بؤر التوتر خلال الساعات الماضية كالتالي:
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انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, инфографика

خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

13:44 GMT 18.04.2023
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ما زالت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متواصلة لليوم الثاني على التوالي، وتوزعت على أغلب التراب السوداني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
وكانت أبرز بؤر التوتر خلال الساعات الماضية كالتالي:
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي
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