https://sputnikarabic.ae/20230418/دقلو-وافقنا-على-تطبيق-هدنة-إنسانية-لمدة-يوم-لضمان-مرور-آمن-للمدنيين-وإجلاء-الجرحى-1076033525.html
دقلو: وافقنا على تطبيق هدنة إنسانية لمدة يوم لضمان مرور آمن للمدنيين وإجلاء الجرحى
دقلو: وافقنا على تطبيق هدنة إنسانية لمدة يوم لضمان مرور آمن للمدنيين وإجلاء الجرحى
قال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، إن الدعم السريع وافق على هدنة إنسانية لمدة يوم لضمان مرور آمن للمدنيين وإجلاء الجرحى. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T08:17+0000
2023-04-18T08:17+0000
2023-04-18T08:29+0000
أخبار السودان اليوم
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وأضاف دقلو في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": واتهم دقلو الجيش السوداني بعدم احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه أمس مشيرا إلى قصف الأخير "مناطق مكتظة بالسكان من الجو، وعرض أرواح المدنيين للخطر، واصفا ما حدث بـ"الانتهاك الصارخ لأسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني".ولفت دقلو إلى انتظاره لمزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي حول أفضل السبل للتعامل مع "هذه الانتهاكات".وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ويواصل الجانبان، طوال الأيام الماضية، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/البرهان-قوات-الدعم-السريع-حاولت-أسري-وقتلي-1076029139.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الجيش السوداني
دقلو: وافقنا على تطبيق هدنة إنسانية لمدة يوم لضمان مرور آمن للمدنيين وإجلاء الجرحى
08:17 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
قال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، إن الدعم السريع وافق على هدنة إنسانية لمدة يوم لضمان مرور آمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.
وأضاف دقلو في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع "تويتر":
ونؤكد مرة أخرى التزامنا بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن صباح أمس.
واتهم دقلو الجيش السوداني بعدم احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه أمس مشيرا إلى قصف الأخير "مناطق مكتظة بالسكان من الجو، وعرض أرواح المدنيين للخطر، واصفا ما حدث بـ"الانتهاك الصارخ لأسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني".
ولفت دقلو إلى انتظاره لمزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي
حول أفضل السبل للتعامل مع "هذه الانتهاكات".
وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
ويواصل الجانبان، طوال الأيام الماضية، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.