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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/ستولتنبرغ-يجب-على-دول-الناتو-نقل-المزيد-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1076064160.html
ستولتنبرغ: يجب على دول "الناتو" نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
ستولتنبرغ: يجب على دول "الناتو" نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأنه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل "المزيد" من الأسلحة... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T19:41+0000
2023-04-18T19:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
توريد أسلحة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
أخبار أوكرانيا
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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "نحن ندرك الكم الهائل من الأسلحة والذخيرة والمواد التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة ستحاول تزويد كييف بما تحتاجه.وأكد أن المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستستمر.وأعلن البنتاغون، في وقت سابق، أن موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية، ولكنها ليست بلا حدود.وقال نائب وزير الدفاع كولين كال، خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "من الواضح أن لدينا مبلغا غير عادي من المال خصصه الكونغرس لدعم الدفاع عن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".
https://sputnikarabic.ae/20230418/البيت-الأبيض-الأسابيع-والأشهر-المقبلة-حاسمة-بالنسبة-لأوكرانيا-1076063028.html
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العالم, توريد أسلحة, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, أخبار أوكرانيا
العالم, توريد أسلحة, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ: يجب على دول "الناتو" نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

19:41 GMT 18.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأنه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل "المزيد" من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "نحن ندرك الكم الهائل من الأسلحة والذخيرة والمواد التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".
وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة ستحاول تزويد كييف بما تحتاجه.
وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "نحن نعلم أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا. نريد أن نتأكد من أننا نوفر لهم القدرات التي يحتاجون إليها".
وأكد أن المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستستمر.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
البيت الأبيض: الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
18:11 GMT
وأعلن البنتاغون، في وقت سابق، أن موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية، ولكنها ليست بلا حدود.
وقال نائب وزير الدفاع كولين كال، خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "من الواضح أن لدينا مبلغا غير عادي من المال خصصه الكونغرس لدعم الدفاع عن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".
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