https://sputnikarabic.ae/20230418/ستولتنبرغ-يجب-على-دول-الناتو-نقل-المزيد-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1076064160.html

ستولتنبرغ: يجب على دول "الناتو" نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

ستولتنبرغ: يجب على دول "الناتو" نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأنه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل "المزيد" من الأسلحة... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T19:41+0000

2023-04-18T19:41+0000

2023-04-18T19:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

توريد أسلحة

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "نحن ندرك الكم الهائل من الأسلحة والذخيرة والمواد التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة ستحاول تزويد كييف بما تحتاجه.وأكد أن المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستستمر.وأعلن البنتاغون، في وقت سابق، أن موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية، ولكنها ليست بلا حدود.وقال نائب وزير الدفاع كولين كال، خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "من الواضح أن لدينا مبلغا غير عادي من المال خصصه الكونغرس لدعم الدفاع عن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".

https://sputnikarabic.ae/20230418/البيت-الأبيض-الأسابيع-والأشهر-المقبلة-حاسمة-بالنسبة-لأوكرانيا-1076063028.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, توريد أسلحة, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, أخبار أوكرانيا