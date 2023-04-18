https://sputnikarabic.ae/20230418/علماء-روس-يتوصلون-إلى-نتيجة-عالمية-لـفيزياء-جديدة-قد-تغير-أفكار-البشرية-1076044569.html

علماء روس يتوصلون إلى نتيجة عالمية لـ"فيزياء جديدة" قد تغير أفكار البشرية

علماء روس يتوصلون إلى نتيجة عالمية لـ"فيزياء جديدة" قد تغير أفكار البشرية

قال إيفان لوكاشينكو، نائب المدير العلمي في المعهد الوطني للإحصاء في روسيا، إن المتخصصين في معهد "بودكر" للفيزياء النووية (فرع سيبيريا) التابع لأكاديمية العلوم... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T11:23+0000

2023-04-18T11:23+0000

2023-04-18T11:23+0000

مجتمع

علوم

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وحصل العلماء على نتيجة غير متوقعة للمجتمع العالمي ومهمة للغاية لفيزياء الجسيمات في كاشف المغناطيسي "كي إم دي – 3" التابع لمصادم الإلكترون البوزيترون "فيب-2000" في معهد الفيزياء النووية، الذي قدم مساهمة كبيرة في تجربة "ميون جي "2 الدولية.وأشار إلى أنه، لم يفهم لماذا كانت نتائج القياسات التي تم الحصول عليها تختلف اختلافا كبيرا عن التجارب التي أجريت في وقت سابق لقياس لحظة المغناطيسية الشاذة من الميون، لكنه عبر عن ثقته في صحة النتيجة التي تم الحصول عليها، منوها إلى أن أفضل اعتراف بالعمل، سيكون تأكيده في المراكز العالمية الأخرى لفيزياء الجسيمات الأولية.وعلى مدى السنوات الـ20 الماضية، اكتشف الفيزيائيون الكثير من الأدلة على وجود "فيزياء جديدة" تتجاوز النموذج القياسي للسلوك والتفاعل بين عدد من الجسيمات الأولية.وقد يكون أحد التفسيرات المحتملة لذلك هو وجود جسيمات أو قوى غير مكتشفة سابقا، وتعتبر واحدة من أشهر الحالات الشاذة من هذا النوع كانت الطبيعة غير العادية لـ "مغنطة" الميون، وهو جسيم أولي له نفس خصائص الإلكترون، لكن كتلته تزيد بمقدار 207 مرة.

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